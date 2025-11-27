У «Зенита» 2 победы и ничья в трех последних матчах. Дальше – «Рубин»

«Зенит» не проигрывает в трех последних матчах.

Команда Сергея Семака обыграла «Динамо » в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России (1:0), но вылетела в Путь регионов.

Последний раз «Зенит » проиграл 5 ноября в кубковом матче с «Динамо » (1:3). После этого «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и одержал две победы.

30 ноября сине-бело-голубые примут «Рубин» в 17-м туре Мир РПЛ .