У «Зенита» 2 победы и ничья в трех последних матчах. Дальше – «Рубин»
«Зенит» не проигрывает в трех последних матчах.
Команда Сергея Семака обыграла «Динамо» в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России (1:0), но вылетела в Путь регионов.
Последний раз «Зенит» проиграл 5 ноября в кубковом матче с «Динамо» (1:3). После этого «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и одержал две победы.
30 ноября сине-бело-голубые примут «Рубин» в 17-м туре Мир РПЛ.
