У «Зенита» 2 победы и ничья в трех последних матчах. Дальше – «Рубин»

«Зенит» не проигрывает в трех последних матчах.

Команда Сергея Семака обыграла «Динамо» в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России (1:0), но вылетела в Путь регионов.

Последний раз «Зенит» проиграл 5 ноября в кубковом матче с «Динамо» (1:3). После этого «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и одержал две победы.

30 ноября сине-бело-голубые примут «Рубин» в 17-м туре Мир РПЛ.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13848 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСергей Семак
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
