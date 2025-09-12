Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»

В Ла Лиге состоятся матчи 4-го тура.

В пятницу «Севилья » примет «Эльче ».

В субботу «Реал» сыграет с «Реал Сосьедадом » Арсена Захаряна в гостях, «Атлетик» дома встретится с «Алавесом», «Атлетико » – с «Вильярреалом».

В воскресенье «Барселона » примет «Валенсию». Завершится тур в понедельник матчем «Эспаньол» – «Мальорка».

Чемпионат Испании

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

