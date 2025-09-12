Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
В Ла Лиге состоятся матчи 4-го тура.
В пятницу «Севилья» примет «Эльче».
В субботу «Реал» сыграет с «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна в гостях, «Атлетик» дома встретится с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом».
В воскресенье «Барселона» примет «Валенсию». Завершится тур в понедельник матчем «Эспаньол» – «Мальорка».
4-й тур
12 сентября 19:00, Рамон Санчес Писхуан
13 сентября 12:00, Колисеум Альфонсо Перес
Не начался
13 сентября 14:15, Реале Арена
Не начался
13 сентября 19:00, Метрополитано
Не начался
14 сентября 14:15, Сьюдад де Валенсия
Не начался
14 сентября 19:00, Эстади Йохан Кройфф
15 сентября 19:00, RCDE Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
