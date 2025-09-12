  • Спортс
  • Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
В Ла Лиге состоятся матчи 4-го тура.

В пятницу «Севилья» примет «Эльче».

В субботу «Реал» сыграет с «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна в гостях, «Атлетик» дома встретится с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом». 

В воскресенье «Барселона» примет «Валенсию». Завершится тур в понедельник матчем «Эспаньол» – «Мальорка».  

Чемпионат Испании

4-й тур

Ла Лига. 4 тур
12 сентября 19:00, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
Не начался
Эльче
Ла Лига. 4 тур
13 сентября 16:30, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
Алавес
Ла Лига. 4 тур
13 сентября 19:00, Метрополитано
Атлетико
Не начался
Вильярреал
Ла Лига. 4 тур
14 сентября 12:00, Балаидос
Сельта
Не начался
Жирона
Ла Лига. 4 тур
14 сентября 14:15, Сьюдад де Валенсия
Леванте
Не начался
Бетис
Ла Лига. 4 тур
14 сентября 16:30, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
Райо Вальекано

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?37031 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
