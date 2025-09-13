Захарян вышел на поле впервые с февраля – в матче «Сосьедада» с «Реалом»
Арсен Захарян вышел на поле впервые в сезоне.
Полузащитник «Реал Сосьедад» заменил Гонсалу Гедеша на 66-й минуте матча с мадридским «Реалом» в 4-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм).
Это первая игра российского футболиста с 23 февраля. У него было множество проблем со здоровьем.
Статистику Захаряна можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
