Захарян вышел на поле впервые с февраля – в матче «Сосьедада» с «Реалом»

Арсен Захарян вышел на поле впервые в сезоне.

Полузащитник «Реал Сосьедад » заменил Гонсалу Гедеша на 66-й минуте матча с мадридским «Реалом» в 4-м туре Ла Лиги (1:2, второй тайм).

Это первая игра российского футболиста с 23 февраля. У него было множество проблем со здоровьем.

Статистику Захаряна можно найти здесь .