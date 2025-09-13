  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль, скорее всего, пропустит матч с «Ньюкаслом» в ЛЧ. У вингера «Барсы» дискомфорт в области паха
30

Ямаль, скорее всего, пропустит матч с «Ньюкаслом» в ЛЧ. У вингера «Барсы» дискомфорт в области паха

Ламин Ямаль, вероятно, пропустит первый матч «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Сегодня каталонский клуб сообщил, что 18-летний вингер испытывает дискомфорт в области паха. Он пропустит матч с «Валенсией» в Ла Лиге

По информации As, участие Ямаля в игре против «Ньюкасла» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов тоже практически исключено. 

Матч «Ньюкасл» – «Барселона» состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4987 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoНьюкасл
logoЛига чемпионов УЕФА
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
810 минут назад
🔥 «Ювентус» дожал «Интер» – 4:3! Аджич забил из-за штрафной на 91-й, у Тюрамов голы, у Чалханоглу дубль, у Йылдыза 1+1, у Бремера 0+2
22410 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
2411 минут назад
Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»
1225 минут назад
Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»
1435 минут назад
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
3935 минут назад
У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
1149 минут назад
Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»
1055 минут назад
Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
5458 минут назад
Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
8сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
У «Ювентуса» 3 победы на старте сезона – сегодня 4:3 с «Интером»
13 минуты назад
«Бавария» – «Гамбург». 5:0 – Кейна дубль и пас, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили! Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Кадисии», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Холудом» в воскресенье
85 минут назадLive
«Атлетико» – «Вильярреал». Альварес, Гризманн, Микаутадзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25 минут назад
«Фиорентина» – «Наполи». Де Брюйне, Кин, Мактоминей, Джеко играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5 минут назад
Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
411 минут назад
Мэддисон об отмененном голе «Тоттенхэма»: «Решения судей и ВАР шокируют на старте сезона. В дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какой-нибудь фол»
112 минут назадФото
«Брентфорд» – «Челси». Энцо, Гиттенс, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
518 минут назад
Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»
424 минуты назад
Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции
534 минуты назад