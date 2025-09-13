Ямаль, скорее всего, пропустит матч с «Ньюкаслом» в ЛЧ. У вингера «Барсы» дискомфорт в области паха
Ламин Ямаль, вероятно, пропустит первый матч «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Сегодня каталонский клуб сообщил, что 18-летний вингер испытывает дискомфорт в области паха. Он пропустит матч с «Валенсией» в Ла Лиге.
По информации As, участие Ямаля в игре против «Ньюкасла» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов тоже практически исключено.
Матч «Ньюкасл» – «Барселона» состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости