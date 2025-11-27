Мбаппе забил трижды за 6 минут и 42 секунды «Олимпиакосу». Быстрее хет-трик в ЛЧ делал лишь Салах
Килиан Мбаппе сделал один из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ.
Килиан Мбаппе сделал один из самых быстрых хет-триков в истории ЛЧ в первом тайме матча с «Олимпиакосом».
В среду «Реал» обыграл «Олимпиакос» в гостях в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:3).
Мбаппе забил все четыре гола мадридцев, трижды отличившись в первом тайме – на 22-й, 24-й и 29-й минутах.
Форварду «Реала» потребовалось 6 минут и 42 секунды – быстрее в ЛЧ хет-трик оформлял лишь Мохамед Салах, забивший «Рейнджерс» в 2022 году трижды за 6 минут и 13 секунд.
Кроме того, хет-трик Мбаппе стал одним из самых быстрых в ЛЧ с начала матча. Быстрее это делали лишь Роберт Левандовски в 2022 году за «Баварию» в матче против «Зальцбурга» и Марко Симоне за «Милан» против «Русенборга» в 1996-м.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mister Chip
