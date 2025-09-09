Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
В ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом (63-2-2) и Теренсом Кроуфордом (41-0).
В основном карде турнира пройдут еще три поединка:
● Каллум Уолш (14-0) – Фернандо Варгас-младший (17-0);
● Кристиан Мбилли (29-0) – Лестер Мартинес (19-0);
● Мохаммед Алакель (4-0) – Джон Орнелас (5-2-1).
Официальной трансляции на территории России не будет. Права на показ эксклюзивно приобрел стриминговый сервис Netflix, который проведет трансляцию на своем сайте. Начало основного карда – не ранее 03:00 по московскому времени.
Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости