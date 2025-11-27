Баллак об ошибке Нойера при голе «Арсенала»: «Он рисковал без необходимости. Если идешь на мяч, ты обязан сыграть, он сам это знает»

Михаэль Баллак раскритиковал Мануэля Нойера.

Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак высказался об ошибке Мануэля Нойера в матче с «Арсеналом » (1:3) в Лиге чемпионов .

На 76-й минуте встречи «канониры» организовали контратаку. Габриэл Мартинелли пробросил мяч мимо голкипера «Баварии», поднявшегося почти к центральному кругу, и убежал к пустым воротам, после чего установил окончательный счет в матче.

«Он рисковал, и в этом не было необходимости. Мануэль принял неправильное решение.

Если ты идешь на мяч, ты обязан сыграть, он сам это знает. Он решил рискнуть – и был наказан.

Зачастую это работает, и он спасает команду. Здесь же это обернулось против него», – сказал Баллак.

Нойер о пропущенном от «Арсенала» голе после выхода к центру поля: «Когда ты проигрываешь, нужно немного больше рисковать»