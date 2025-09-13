«Динамо» Москва – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:45

«Динамо» Москва сыграет в дерби со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит? 3596 голосов Ювентус Будет ничья Интер Поделитесь c миром своим ответом