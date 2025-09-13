6

«Динамо» Москва – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:45

«Динамо» Москва сыграет в дерби со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:45 по московскому времени. 

Игра пройдет на «ВТБ Арене». 

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ».

Премьер-лига. 8 тур
13 сентября 13:45, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
Спартак

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?3596 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Франсис Кахигао: «Лукойл», совет директоров и все в «Спартаке» уверены в Станковиче. Но у меня нет магического шара, чтобы делать предсказания»
14 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Ноттингем», «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
9сегодня, 04:55
Чемпионат России. «Динамо» Москва против «Спартака», «Локомотив» в гостях у «Ахмата», «Краснодар» примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
188сегодня, 04:40
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетик» примет «Алавес», «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
14сегодня, 07:10
Дерби в Серии А: «Ювентус» vs «Интер». Ставьте на фаворита с бонусом 1500 рублей от БЕТСИТИ
сегодня, 07:00Реклама
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
5сегодня, 07:00
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Хайденхайма», «Бавария» примет «Гамбург»
14сегодня, 06:40
Кахигао о Максименко: «Ведем с ним переговоры о продлении. Мы довольны Александром и хотим, чтобы он остался в «Спартаке» надолго»
39сегодня, 06:35
Генсек РФС о Дугласе Сантосе в сборной Бразилии: «Было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России»
17сегодня, 06:30
Неожиданные результаты в КХЛ, полуфиналы Евробаскета, Смолов частично признал вину, россиян не допустили в бобслее и другие новости
5сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
7 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом», «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
3512 минут назад
«Ахмат» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 16:45
128 минут назад
«Торпедо» назначило Парфенова главным тренером
528 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Осером», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
337 минут назад
Агент Дивеева о возможном отъезде игрока в Европу: «У Игоря все хорошо в России. Не собираемся целенаправленно искать варианты перехода»
1050 минут назад
Парфенов возглавит «Торпедо», подписав контракт по схеме 1+1. Зарплата тренера – 1 млн рублей в месяц с повышением при выходе в РПЛ, в штаб войдет Ковтун (Иван Карпов)
8сегодня, 07:30
«Реал Сосьедад» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
10сегодня, 07:15
«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
2сегодня, 06:50
Рахимов о раисе Татарстана на матче «Рубина»: «Пора уже ему приходить. Рустам Нургалиевич в последние годы курирует клуб. В результатах есть его заслуга, естественно»
10сегодня, 05:55