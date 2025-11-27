У Головина 4 балла из 10 от L’Equipe за матч с «Пафосом» – худшая оценка в «Монако» наряду с Закарией
Головин получил 4 балла из 10 за матч с «Пафосом» в ЛЧ.
Российский полузащитник Александр Головин получил от L’Equipe самую низкую оценку среди игроков «Монако» за матч с «Пафосом» в Лиге чемпионов.
В среду «Монако» сыграл вничью с «Пафосом» (2:2) на выезде в 5-м туре общего этапа ЛЧ.
L’Equipe оценил игру Головина в этом матче на 4 балла из 10 – самая низкая оценка среди игроков «Монако». Такой же балл получил капитан команды Денис Закария. Лучшую оценку в составе монегасков получил вратарь Лукаш Градецки – 7 баллов.
Наивысшую оценку в матче получил защитник «Пафоса» Давид Луиз – игру 38-летнего бразильца, забившего один из голов, оценили на 8 баллов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
