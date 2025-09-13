  • Спортс
Романов о Нью-Йорке: «Город невкусно пахнет – крыски бегают, бомжей много. Москва мне нравится гораздо больше»

Александр Романов сравнил Нью-Йорк и Москву.

Российский защитник выступает за «Айлендерс». Команда базируется в Элмонте, неподалеку от Нью-Йорка.

– Все мечтают побывать в Нью-Йорке, но вы почти там не бываете. Насколько он интересен?

– Это парадокс: когда он под носом, то зачем он нужен, завтра схожу. А завтра скажу, что завтра схожу. Нью-Йорк мне не нравится, как, например, море. Единственное, что поражает – офигенная природа, хотя живешь рядом с мегаполисом.

А так, час тратить туда, час обратно, искать там парковку. Город, честно говоря, пахнет невкусно: крыски бегают, бомжей много.

– Чем Москва лучше Нью-Йорка?

– Всем. Честно, даже не знаю, что там выделить. Мне очень нравится место, где мы живем, а Манхэттен – не слишком. Москва мне нравится гораздо больше, по всем параметрам, – сказал Александр Романов.

Романов о возвращении России: «Все офигеют, если в ближайшее время. У нас лучшие в мире вратари, лучший нападающий в мире. Оборона тоже не самая плохая»

