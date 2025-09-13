Александр Тихонов: «Сегодня пенсии нищенские! В Госдуме не пробовали жить на 20 тысяч?»

Александр Тихонов назвал российские пенсии нищенскими.

Ранее актер Дмитрий Нагиев ответил на вопрос о его доходе через 20 лет: «Я патриот. У меня пенсия. Я посчитал, там косарей 20 будет. Рублей».

«Сегодня пенсии нищенские! Не знаю, что будет завтра. Пообещали, что тем, кому исполнится 80 лет, увеличат пенсии в два раза. Дай бог, доживу до этого.

Мы нагло врем во всем. У нас самая богатая территория земного шара, а мы обсуждаем пенсию в 20 тысяч. Нагиев здесь 100% прав! Кто мог раскритиковать Нагиева за эти слова?! Ты сходи в магазин и попробуй что-нибудь купить с такой пенсией!

Только в Госдуме могут раскритиковать, и больше никто. Они не пробовали жить на 20 тысяч? Пусть сначала попробуют, а потом критикуют. Знаю, как живет простой народ. Пусть депутаты проедут по стране и посмотрят», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.