61

Александр Тихонов: «Сегодня пенсии нищенские! В Госдуме не пробовали жить на 20 тысяч?»

Александр Тихонов назвал российские пенсии нищенскими.

Ранее актер Дмитрий Нагиев ответил на вопрос о его доходе через 20 лет: «Я патриот. У меня пенсия. Я посчитал, там косарей 20 будет. Рублей».

«Сегодня пенсии нищенские! Не знаю, что будет завтра. Пообещали, что тем, кому исполнится 80 лет, увеличат пенсии в два раза. Дай бог, доживу до этого.

Мы нагло врем во всем. У нас самая богатая территория земного шара, а мы обсуждаем пенсию в 20 тысяч. Нагиев здесь 100% прав! Кто мог раскритиковать Нагиева за эти слова?! Ты сходи в магазин и попробуй что-нибудь купить с такой пенсией!

Только в Госдуме могут раскритиковать, и больше никто. Они не пробовали жить на 20 тысяч? Пусть сначала попробуют, а потом критикуют. Знаю, как живет простой народ. Пусть депутаты проедут по стране и посмотрят», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
деньги
logoАлександр Тихонов
Государственная дума
Дмитрий Нагиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Журова: «Пенсия у депутатов Госдумы не такая большая, как многие думают»
13011 сентября, 06:55
Депутат Свищев о «Химках»: «Получили письмо от сотрудников, нужно с ними рассчитаться. Клуб признали банкротом, и это усложняет процесс»
149 сентября, 16:34
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
28329 августа, 03:30
Главные новости
Чемпионат России по летнему биатлону. Спринт. Бажин стартует 5-м, Логинов – 29-м, Халили – 34-м, Латыпов – 41-м, Серохвостов – 55-м, Поварницын – 67-м
1641 минуту назадLive
Майгуров о международных стартах: «Последнее общение с IBU было две недели назад. Направили письмо с конкретными вопросами»
сегодня, 07:24
Чемпионат России по летнему биатлону. Каплина выиграла спринт, Мошкова – 2-я, Метеля – 3-я
23сегодня, 06:55
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском
сегодня, 06:09
Виктор Майгуров: «В зиму сборная входит с минимальным количеством фтора. Идем к тому, чтобы на уровне России вести запрет на фтор»
вчера, 15:49
Виктор Майгуров: «Надеемся на участие в Олимпийских играх. Правила пишет IBU, и тот же исполком IBU может их поменять»
7вчера, 15:38
Павел Колобков: «Не надо Родченкова ни обсуждать, ни пиарить. Надо просто его навсегда забыть, вычеркнуть как человека»
2вчера, 10:13
IBU: «Бывшее руководство явно защищало российские интересы, особенно в антидопинговом контексте»
4вчера, 08:26
Дмитрий Васильев: «Прослеживается явное желание Ковентри вернуть наших спортсменов. Сейчас хорошие шансы на снятие санкций с нашего спорта»
1111 сентября, 16:45
Дмитрий Губерниев: «Когда Родченков голословно обвинял нас, его все слушали. Когда он обвиняет других, делают вид, что ничего не происходит»
911 сентября, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28