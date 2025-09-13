Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский выйдут на лед дискотеки нулевых
13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве проходит ледовое шоу Евгении Медведевой.
Фигуристы выступят в гала-шоу, которое состоится в формате дискотеки нулевых.
Ледовоу шоу «Евгения Медведева и друзья»
Москва
Начало – 18:00 по московскому времени.
Первое отделение
Александр Плющенко
Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
Артем Федорченко
Макар Игнатов – Александра Трусова
Софья Самодурова
Максим Ковтун
Елизавета Туктамышева
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Алексей Ягудин
Марк Кондратюк
Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Александр Энберт – Евгения Медведева
Александра Степанова – Иван Букин
Второе отделение
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Матвей Ветлугин
Макар Игнатов
Александра Трусова
Марк Кондратюк
Алина Загитова
Алексей Ягудин
Максим Ковтун
Евгения Медведева
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости