Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский выйдут на лед дискотеки нулевых

13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве проходит ледовое шоу Евгении Медведевой.

Фигуристы выступят в гала-шоу, которое состоится в формате дискотеки нулевых.

Ледовоу шоу «Евгения Медведева и друзья»

Москва

Начало – 18:00 по московскому времени.

Первое отделение

Александр Плющенко

Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин

Артем Федорченко

Макар Игнатов – Александра Трусова

Софья Самодурова

Максим Ковтун

Елизавета Туктамышева

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Алексей Ягудин

Марк Кондратюк

Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Александр Энберт – Евгения Медведева

Александра Степанова – Иван Букин

Второе отделение

Евгения Медведева

Елизавета Туктамышева

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Матвей Ветлугин

Макар Игнатов

Александра Трусова

Марк Кондратюк

Алина Загитова

Алексей Ягудин

Максим Ковтун

Евгения Медведева

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
ледовые шоу
женское катание
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
Анастасия Скопцова
logoАлександра Бойкова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoМаксим Ковтун
logoАлексей Ягудин
logoЕлизавета Туктамышева
logoАлександр Плющенко
logoМакар Игнатов
logoМарк Кондратюк
Александр Энберт
танцы на льду
logoДмитрий Козловский
logoТатьяна Тотьмянина
logoАлина Загитова
logoЕгор Базин
Кирилл Алешин
logoСофья Самодурова
logoМатвей Ветлугин
мужское катание
logoМаксим Маринин
logoЕлизавета Худайбердиева
пары
Артем Федорченко
