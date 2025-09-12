  • Спортс
  • Чемпионат России по летнему биатлону. Спринт. Наталия Шевченко стартует 20-й, Халили – 30-й, Сливко – 43-й, Резцова – 45-й, Миронова – 52-й
0

Чемпионат России по летнему биатлону. Спринт. Наталия Шевченко стартует 20-й, Халили – 30-й, Сливко – 43-й, Резцова – 45-й, Миронова – 52-й

Сливко, Метеля, Резцова пробегут спринт на чемпионате России по летнему биатлону.

Гонка пройдет 13 сентября.

Летний биатлон

Альфа-Банк Чемпионат России

Чайковский

Женщины

Спринт

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

9. Инна Терещенко

11. Анастасия Шевченко

14. Ксения Довгая

18. Полина Плюснина

20. Наталия Шевченко

23. Анастасия Егорова

24. Любовь Калинина

28. Евгения Турикова

29. Анастасия Гришина

30. Анастасия Халили

31. Ирина Казакевич

41. Екатерина Мошкова

42. Анастасия Зырянова

43. Виктория Сливко

45. Кристина Резцова

48. Кира Дюжева

52. Светлана Миронова

53. Виктория Метеля

57. Тамара Дербушева

61. Полина Шевнина

65. Елизавета Каплина

69. Маргарита Болдырева

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
чемпионат России по летнему биатлону
Полина Шевнина
Маргарита Болдырева
logoЕвгения Турикова (Павлова)
logoЕкатерина Мошкова
logoСветлана Миронова
Анастасия Зырянова
Анастасия Гришина
logoАнастасия Халили (Гореева)
Инна Терещенко
Полина Плюснина
Кира Дюжева
logoВиктория Сливко
Тамара Дербушева (Воронина)
Любовь Калинина
Виктория Метеля
результаты
logoИрина Казакевич
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoАнастасия Шевченко
logoсборная России жен
logoАнастасия Егорова
Елизавета Каплина
logoКристина Резцова
Ксения Довгая
