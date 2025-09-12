Чемпионат России по летнему биатлону. Спринт. Наталия Шевченко стартует 20-й, Халили – 30-й, Сливко – 43-й, Резцова – 45-й, Миронова – 52-й
Сливко, Метеля, Резцова пробегут спринт на чемпионате России по летнему биатлону.
Гонка пройдет 13 сентября.
Летний биатлон
Альфа-Банк Чемпионат России
Чайковский
Женщины
Спринт
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
9. Инна Терещенко
14. Ксения Довгая
18. Полина Плюснина
20. Наталия Шевченко
24. Любовь Калинина
28. Евгения Турикова
29. Анастасия Гришина
30. Анастасия Халили
31. Ирина Казакевич
41. Екатерина Мошкова
42. Анастасия Зырянова
43. Виктория Сливко
45. Кристина Резцова
48. Кира Дюжева
52. Светлана Миронова
53. Виктория Метеля
57. Тамара Дербушева
61. Полина Шевнина
65. Елизавета Каплина
69. Маргарита Болдырева
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
