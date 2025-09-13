  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
10

У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге

Харри Кейн забивает в каждом матче Бундеслиги в среднем.

Нападающий «Баварии» отличился с пенальти в игре 3-го тура с «Гамбургом» (4:0, первый тайм). 

Суммарно на счету англичанина 66 голов в 66 матчах Бундеслиги за карьеру. Кейн перешел в «Баварию» в 2023 году из «Тоттенхэма».

Кроме того, в Бундеслиге Кейн реализовал все 15 пенальти, которые исполнял. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4974 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
logoХарри Кейн
logoБавария
logoГамбург
logoбундеслига Германия
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» – «Гамбург». 5:0 – Кейна дубль и пас, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили! Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
У Кейна 7+3 в 5 матчах за «Баварию» в сезоне – форвард отдал ассист и забил с пенальти в матче с «Гамбургом»
сегодня, 16:53
Хаманн возразил Оуэну, раскритиковавшему переход Кейна в «Баварию»: «Трофеи важнее личных наград. Я бы выбрал 3-5 титулов, а не статус лучшего бомбардира в истории АПЛ»
44вчера, 11:31
Главные новости
🔥 «Ювентус» дожал «Интер» – 4:3! Аджич забил из-за штрафной на 91-й, у Тюрамов голы, у Чалханоглу дубль, у Йылдыза 1+1, у Бремера 0+2
2168 минут назад
«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
58 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
239 минут назад
Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»
1223 минуты назад
Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»
1233 минуты назад
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
3933 минуты назад
Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»
1053 минуты назад
Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
5256 минут назад
Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
8сегодня, 17:02
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
сегодня, 17:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У «Ювентуса» 3 победы на старте сезона – сегодня 4:3 с «Интером»
1 минуту назад
«Бавария» – «Гамбург». 5:0 – Кейна дубль и пас, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили! Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Кадисии», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Холудом» в воскресенье
83 минуты назадLive
«Фиорентина» – «Наполи». Де Брюйне, Кин, Мактоминей, Джеко играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3 минуты назад
Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
49 минут назад
Мэддисон об отмененном голе «Тоттенхэма»: «Решения судей и ВАР шокируют на старте сезона. В дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какой-нибудь фол»
110 минут назадФото
«Брентфорд» – «Челси». Энцо, Гиттенс, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
316 минут назад
Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»
422 минуты назад
Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции
532 минуты назад
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Атланта» Миранчука примет «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лейк» на выезде
352 минуты назад