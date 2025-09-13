У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
Харри Кейн забивает в каждом матче Бундеслиги в среднем.
Нападающий «Баварии» отличился с пенальти в игре 3-го тура с «Гамбургом» (4:0, первый тайм).
Суммарно на счету англичанина 66 голов в 66 матчах Бундеслиги за карьеру. Кейн перешел в «Баварию» в 2023 году из «Тоттенхэма».
Кроме того, в Бундеслиге Кейн реализовал все 15 пенальти, которые исполнял.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
