У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге

Харри Кейн забивает в каждом матче Бундеслиги в среднем.

Нападающий «Баварии» отличился с пенальти в игре 3-го тура с «Гамбургом » (4:0, первый тайм).

Суммарно на счету англичанина 66 голов в 66 матчах Бундеслиги за карьеру. Кейн перешел в «Баварию» в 2023 году из «Тоттенхэма».

Кроме того, в Бундеслиге Кейн реализовал все 15 пенальти, которые исполнял.