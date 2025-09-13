Израильских шахматистов вынудили сняться с турнира в Испании. Организаторы выступили против их участия в знак поддержки Палестины
Израильских шахматистов вынудили сняться с турнира в Испании из-за Палестины.
Об этом пишет El Pais.
12 сентября в Сестао провинции Бискайя стартовал турнир Open Basque Country. Его организаторы в знак поддержки Палестины вывесили флаг этой страны и осудили действия Израиля в секторе Газа.
«Мы были категорически против их участия. Мы не могли запретить им приехать, но публично попросили их не выступать», – сказал президент клуба из Бискайи Мигель Анхель дель Ольмо.
Планировалось, что на турнире сыграют семеро израильтян. Оргкомитет, несмотря на свою позицию, зарегистрировал их заявку, как того требовали правила Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Однако сами игроки в итоге решили сняться.
Пропалестинские протесты ломают «Вуэльту». Но израильская команда не сходит
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: El Pais
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости