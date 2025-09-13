«Пари НН» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Пари НН» сыграет с «Оренбургом» в матче 8-го тура Мир РПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, так как домашний стадион нижегородцев закрыт на ремонт.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 8 тур
13 сентября 11:00, Мордовия Арена
