«Ахмат» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 16:45

«Ахмата» принимает «Локомотив» в матче 8-го тура Мир РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:45 по московскому времени.

Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ