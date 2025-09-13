«Ахмат» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 16:45
«Ахмата» принимает «Локомотив» в матче 8-го тура Мир РПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:45 по московскому времени.
Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 8 тур
13 сентября 13:45, Ахмат-Арена
