Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях

Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом в третий раз.

Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее Теренс становился абсолютным чемпионом в полусреднем и первом полусреднем весе.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд выиграл единогласным решением судей.

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд

