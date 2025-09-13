Хейлунд забил на 14-й минуте дебютного матча за «Наполи». Форвард арендован у «МЮ»
Расмус Хейлунд забил в дебютном матче за «Наполи».
Арендованный у «Манчестер Юнайтед» нападающий отличился на 14-й минуте игры с «Фиорентиной» в 3-м туре Серии А. Ассистировал ему защитник Леонардо Спинаццола.
Хейлунд забил во втором матче подряд. 8 сентября он в составе сборной Дании поразил ворота греков.
Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
