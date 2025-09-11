На Смолова завели уголовное дело, Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов, Словения вылетела с Евробаскета, Счетная палата против Минспорта и другие новости

1. На Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании» по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В МВД заявили: «В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке».

2. FONBET КХЛ. ЦСКА победил «Адмирал», «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту».

3. Евробаскет-2025. 1/4 финала. Словения проиграла Германии, несмотря на 39 очков Дончича, Грузия уступила Финляндии. В полуфиналах Турция сыграет с Грецией, Финляндия – с Германией.

4. Кирилл Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов за 8 лет. Он мог стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.

5. Счетная палата заявила о признаках хищения на базе «Новогорск», в том числе 10 ноутбуков на сумму 1,5 млн рублей. Также ведомство предложило Минспорту ввести ответственность за неявку спортсменов на сборы, так как центры подготовки используются неэффективно. РФС не платил за аренду помещений и не возмещал коммунальные расходы, недополученный доход – 5,7 млн рублей. Все подробности атаки Счетной палаты на Минспорт – здесь.

6. Любительские ПСК, «Фанком» и «Кристалл-МЭЗТ» вышли в 4-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России, выбив профессиональные клубы. Дальше – «Урал», «Уфа» и «Торпедо» соответственно.

7. Григорий Родченков в книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил , что FIS и IBU в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов. Также бывший глава Московской антидопинговой лаборатории высказался о серебре Евгении Медведевой на Играх-2018: «Поделом этой Женечке. Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым».

8. Батраков признан лучшим игроком июля-августа в РПЛ. Кисляк победил в народном голосовании.

9. В России появится горячая линия для помощи зависимым от азартных игр.

10. Экс-судья Кут обвинен в создании непристойного видео с ребенком самой серьезной категории – под нее подпадают ролики с изнасилованиями. Ранее он оскорблял Клоппа и употреблял кокаин.

11. Российские и белорусские флаги будут запрещены во время отборочного турнира на Олимпиаду-2026.

12. Серебряный призер Олимпиады-2020 по легкой атлетике американка Рэйвен Сондерс дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

13. Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Нани сыграет за «Альфа-Банку» из Медиалиги.

14. Митрополит Митрофан благословил Петросян и Гуменника перед олимпийским отбором в Пекине.

Цитаты дня.

Андрей Мостовой: «Большинство богатых, знаменитых и востребованных людей – троечники . Пятерки говорят только об умении зубрить, выполнять задания по правилам. А троечник мыслит иначе»

Депутат Марченко о лудомании: «Чума XXI века . Можно начать с малого – блокировки аккаунтов при проигрыше 100 тысяч рублей, а потом закрыть все»

Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом . Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»

«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну . Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»

Мама Елены Костылевой: «Полтора года были верны Плющенко. Придется снять пояс верности, будем заниматься на стороне »

Светлана Журова: «Если мы ограничим нормальных букмекеров, то расцветут все нелегальные . Официальные БК платят налоги, делают отчисления, а серые – ничего»