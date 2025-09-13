75

«Барса» сообщила, что у Ямаля дискомфорт в области паха

«Барселона» выпустила заявление о травме Ламина Ямаля.

«Ямаль испытывает дискомфорт в области паха и в настоящее время не может тренироваться и играть. Его возвращение к тренировкам будет зависеть от состояния», – говорится в сообщении.

Ранее тренер «Барсы» Ханси Флик сообщил, что Ямаль не сыграет в завтрашнем матче с «Валенсией», а участие футболиста в игре с «Ньюкаслом» 18 сентября под вопросом.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4191 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
logoЛамин Ямаль
logoтравмы
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-тренер «Атлетико» Бургос о реплике про Ямаля и попрошаек: «Это был комплимент в форме шутки. Где можно увидеть талант? На улице»
3сегодня, 11:40
Флик подтвердил, что Ямаль пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах»
16сегодня, 11:34
Пепе признан игроком месяца в Ла Лиге. Форвард «Вильярреала» опередил Ямаля и Мбаппе
4сегодня, 11:10
Ямаль пропустил тренировку «Барсы» из-за дискомфорта. Участие в матче с «Валенсией» под вопросом
34сегодня, 10:12
Главные новости
«Арсенал» – «Ноттингем Форест». 3:0 – Субименди сделал дубль, Дьокереш тоже забил. Онлайн-трансляция
1911 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
1122 минуты назадLive
Чемпионат России. «Динамо» Москва против «Спартака», «Локомотив» в гостях у «Ахмата», «Краснодар» примет «Акрон»
27523 минуты назад
У Дьокереша 3 гола в 4 матчах АПЛ
829 минут назад
«Динамо» – «Спартак». Миранчук, Ливай, Сергеев, Барко в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
3340 минут назад
Гласнер о срыве трансфера Гехи в «Ливерпуль»: «Никто не принуждал Марка подписывать контракт с «Пэлас». Он честный человек и не бастовал. Руководство поставило результаты выше денег»
1246 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетик» примет «Алавес», «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
20сегодня, 12:01Live
Берналь восстановился после разрыва «крестов». 18-летний хавбек «Барсы» пропустил 382 дня
17сегодня, 11:58
«Агент молодец, что нашел такого лоха. Ишкова «Урал» воспитал. Чтобы договориться с другим клубом, нам не нужен агент». Иванов о несостоявшемся трансфере в «Рубин»
13сегодня, 11:52
Флик подтвердил, что Ямаль пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах»
16сегодня, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Сосьедад» – «Реал». Мбаппе и Винисиус в старте, Захарян в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
185 минут назад
Головин из-за мышечного дискомфорта пропустит игру с «Осером» в Лиге 1
6 минут назад
Игнатьев не забил пенальти «Пари НН», пробив в штангу. Это дебютный матч форварда за «Оренбург»
516 минут назад
«Пари НН» обыграл «Оренбург» – 3:1. Боселли сделал дубль, Игнатьев не забил пенальти
1224 минуты назад
«Ахмат» – «Локомотив». Батраков и Садулаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
641 минуту назад
«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
343 минуты назад
Ширер о «Ман Сити»: «Исчез фактор страха – ссоперники поняли, что он не непобедим. Не сказал бы, что Пеп потерял хватку, но утерян ритм побед»
349 минут назад
Непомнящий исключает увольнение Карпина из «Динамо» в случае крупного поражения от «Спартака»: «Он доработает не только до конца этого сезона»
8сегодня, 12:21
Эдегор травмировал плечо в матче с «Форестом» и был заменен в первом тайме
4сегодня, 11:57
Экс-тренер «Атлетико» Бургос о реплике про Ямаля и попрошаек: «Это был комплимент в форме шутки. Где можно увидеть талант? На улице»
3сегодня, 11:40