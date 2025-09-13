«Барса» сообщила, что у Ямаля дискомфорт в области паха
«Барселона» выпустила заявление о травме Ламина Ямаля.
«Ямаль испытывает дискомфорт в области паха и в настоящее время не может тренироваться и играть. Его возвращение к тренировкам будет зависеть от состояния», – говорится в сообщении.
Ранее тренер «Барсы» Ханси Флик сообщил, что Ямаль не сыграет в завтрашнем матче с «Валенсией», а участие футболиста в игре с «Ньюкаслом» 18 сентября под вопросом.
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
