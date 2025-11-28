Хавбеки «Бетиса» Иско и Амрабат столкнулись в 1-м тайме матча с «Утрехтом» в ЛЕ. Игроков заменили

Иско и Амрабат получили травмы, столкнувшись в матче ЛЕ.

Полузащитники «Бетиса » Иско и Софьян Амрабат получили повреждения, столкнувшись друг с другом в первом тайме матча с «Утрехтом ».

«Бетис» принимает «Утрехт» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы (1:0, перерыв).

На 6-й минуте матча Иско и Амрабат столкнулись в районе центрального круга, оба футболиста «Бетиса» упали на газон. Испанец не смог продолжить игру и был заменен на 9-й минуте матча – вместо него вышел Нельсон Деосса. Впоследствии Иско ушел в раздевалку при помощи сотрудников медбригады.

На 15-й минуте поле покинул Амрабат – его заменил Пабло Форнальс.