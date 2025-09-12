Чемпионат России по летнему биатлону. Спринт. Бажин стартует 5-м, Логинов – 29-м, Халили – 34-м, Латыпов – 41-м, Серохвостов – 55-м, Поварницын – 67-м
Латыпов, Халили, Серохвостов пробегут спринт на чемпионате России по биатлону.
Гонка пройдет 13 сентября.
Летний биатлон
Альфа-Банк Чемпионат России
Чайковский
Мужчины
Спринт
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Планета».
Старт-лист
5. Кирилл Бажин
24. Михаил Бурундуков
30. Антон Бабиков
34. Карим Халили
36. Никита Поршнев
39. Олег Домичек
41. Эдуард Латыпов
43. Савелий Коновалов
44. Максим Цветков
46. Евгений Сидоров
53. Александр Корнев
55. Даниил Серохвостов
57. Денис Иродов
59. Леонид Кульгускин
65. Петр Пащенко
66. Кирилл Стрельцов
67. Александр Поварницын
77. Рустам Каюмов
81. Александр Бектуганов
112. Василий Томшин
113. Евгений Емерхонов
Полный старт-лист – на сайте СБР.
