  Чемпионат Германии. «Байер» примет «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
Чемпионат Германии. «Байер» примет «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»

В Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.

В пятницу «Байер» примет «Айнтрахт». 

В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом» на выезде, «Бавария» дома встретится с «Гамбургом». 

В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Вердер». 

Чемпионат Германии

3-й тур

Бундеслига. 3 тур
12 сентября 18:30, Бай-Арена
Байер
Не начался
Айнтрахт Ф
Бундеслига. 3 тур
13 сентября 13:30, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Не начался
Штутгарт
Бундеслига. 3 тур
13 сентября 13:30, Мева Арена
Майнц
Не начался
РБ Лейпциг
Бундеслига. 3 тур
13 сентября 13:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Не начался
Боруссия Д
Бундеслига. 3 тур
13 сентября 16:30, Альянц Арена
Бавария
Не начался
Гамбург
Бундеслига. 3 тур
14 сентября 13:30, Миллернтор
Санкт-Паули
Не начался
Аугсбург
Бундеслига. 3 тур
14 сентября 15:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Не начался
Вердер

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
