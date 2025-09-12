Чемпионат Германии. «Байер» примет «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»

В Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.

В пятницу «Байер » примет «Айнтрахт ».

В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом » на выезде, «Бавария » дома встретится с «Гамбургом».

В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Вердер».

Чемпионат Германии

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

