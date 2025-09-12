Чемпионат Германии. «Байер» примет «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
В Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.
В пятницу «Байер» примет «Айнтрахт».
В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом» на выезде, «Бавария» дома встретится с «Гамбургом».
В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Вердер».
Чемпионат Германии
3-й тур
12 сентября 18:30, Бай-Арена
13 сентября 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
13 сентября 13:30, Europa-Park Stadion
13 сентября 13:30, Мева Арена
13 сентября 13:30, Фойт-Арена
13 сентября 13:30, Фольксваген-Арена
13 сентября 16:30, Альянц Арена
14 сентября 13:30, Миллернтор
14 сентября 15:30, Боруссия-Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
