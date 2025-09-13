Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 3-го тура.
В субботу «Ювентус» примет «Интер», «Наполи» проведет гостевой матч с «Фиорентиной».
В воскресенье «Рома» сыграет с «Торино», «Милан» – с «Болоньей».
В понедельник «Верона» будет противостоять «Кремонезе».
3-й тур
13 сентября 16:00, Альянц Стэдиум
13 сентября 18:45, Артемио Франки
Не начался
14 сентября 10:30, Олимпийский стадион
14 сентября 13:00, Адзурри д′Италия
14 сентября 13:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
14 сентября 16:00, Читта-дель-Триколоре
15 сентября 16:30, Марк Антонио Бентегоди
15 сентября 18:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
