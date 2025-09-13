Хейсен получил прямую красную за срыв контратаки «Сосьедада». Защитник «Реала» сбил Ойарсабаля в центре поля на 32-й минуте

«Реал Мадрид» остался в меньшинстве в матче с «Реал Сосьедад».

Команды проводят матч в рамках 4-го тура Ла Лиги.

На 32-й минуте минуте защитник мадридцев Дин Хейсен сорвал контратаку соперника, сбив возле центра поля Микеля Ойарсабаля , который бежал к воротам с мячом. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано показал нидерландскому футболисту прямую красную карточку.

Следует отметить, что на своей половине поля находился еще один защитник мадридцев – Эдер Милитао.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.