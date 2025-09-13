Хейсен получил прямую красную за срыв контратаки «Сосьедада». Защитник «Реала» сбил Ойарсабаля в центре поля на 32-й минуте
«Реал Мадрид» остался в меньшинстве в матче с «Реал Сосьедад».
Команды проводят матч в рамках 4-го тура Ла Лиги.
На 32-й минуте минуте защитник мадридцев Дин Хейсен сорвал контратаку соперника, сбив возле центра поля Микеля Ойарсабаля, который бежал к воротам с мячом. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано показал нидерландскому футболисту прямую красную карточку.
Следует отметить, что на своей половине поля находился еще один защитник мадридцев – Эдер Милитао.
