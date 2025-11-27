  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак про 1:0 с «Динамо»: «Удивила их игра в 6 защитников, но «Зенит» мог побеждать крупнее, один Глушенков мог делать хет-трик. Игрой я доволен, ничего страшного, пойдем другим путем»
66

Семак про 1:0 с «Динамо»: «Удивила их игра в 6 защитников, но «Зенит» мог побеждать крупнее, один Глушенков мог делать хет-трик. Игрой я доволен, ничего страшного, пойдем другим путем»

Сергей Семак: «Зенит» мог обыгрывать «Динамо» крупнее.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что команда могла обыгрывать «Динамо» с более крупным счетом.

В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и вылетел в Путь регионов по сумме двух матчей (первая игра – 1:3), где встретится с «Балтикой».

– Первые десять минут начали скованно, потом была интересная игра. Хороший матч, можно занести в актив. Не хватило забитого мяча, чтобы перевести в серию пенальти.

Ничего страшного, пойдем другим путем. Все живы, здоровы, выиграли, но не хватило. Могли забить больше, убойные моменты были. Нужно больше забивать. Соперник был удачливее, мы могли и в первом матче выиграть. Будем готовиться к чемпионату, чтобы завершить год хорошо.

– По первому тайму было видно, что играют команды разного уровня, вы доминировали. Казалось, добавите еще и «Динамо» посыплется. Почему этого не случилось?

– Играли, старались все. В концовке матча больше думали об атаке, рисковали. Во втором тайме не хватило завершающих передач, чуть более тонкой игры в завершении. Больше ждали от вышедших на замену, что они принесут остроту, чтобы Соболев и Лусиано больше насытили штрафную площадь. Могли побеждать крупнее, но игрой я доволен.

– Вас удивила схема «Динамо», и повлиял ли уход Карпина на вашу подготовку?

– Никак не повлияло для нас, для «Динамо» это дополнительный всплеск, как правило, положительных эмоций. Обычно игроки позитивно реагируют на смену тренера.

Удивила игра в шесть защитников от «Динамо». Это не мешало нам создавать моменты. Один Глушенков мог делать хет‑трик. Главное – старание и моменты, голы придут, – сказал Семак.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»12876 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoСергей Семак
logoFONBET Кубок России
logoЛусиано Гонду
logoАлександр Соболев
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
12 минут назад
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
25 минут назад
«Неймар какает, не закрывая кабинку в туалете. Диалло сказал, что у него клаустрофобия – он никогда не запирается». Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье о бразильце
40 минут назад
Чемпионат Германии. «Гамбург» против «Штутгарта», «Айнтрахт» принимает «Вольфсбург»
42 минуты назад
Гаспар о деле Негрейры: «Перес намекает, что «Барса» незаслуженно выигрывала титулы. Другими словами, что Месси – дерьмо. Но настоящий мошенник – это он»
54 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 08:16
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Жироны», «Сосьедад» Захаряна принимает «Вильярреал», «Севилья» против «Бетиса»
сегодня, 08:05
Уже зарегистрировались на QA-митап от Спортса’’ и Selectel? Если нет – не пропустите, встречаемся 5 декабря!
сегодня, 08:00Вакансия
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом», «Арсенал» против «Челси»
сегодня, 07:09
«Тоттенхэм» проиграл 5 из 7 последних матчей. Викарио освистывали после результативной ошибки в игре с «Фулхэмом»
сегодня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о Доргу: «Нервозность чувствуется каждый раз, когда Патрик касается мяча. Нужно быть спокойнее в игре, у него есть время, чтобы прибавить»
12 минут назад
Джексон потерял шансы на автоматический выкуп «Баварией». Форвард «Челси» не проведет 40 матчей, подпадающих под условия для выкупа за 65 млн евро
30 минут назад
Саусь после 1:0 со «Спартаком»: «Балтика» обыграла их два раза по делу. В равных составах чуть больше моментов бы было с нашей стороны»
49 минут назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Енисея», «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
57 минут назадLive
Аллегри о красной в матче с «Лацио»: «Спросил судью, почему с ним каждый раз проблемы – он же работал, когда «Милан» проиграл «Кремонезе». Я не хотел его оскорбить, был хаос»
59 минут назад
Барко с 8.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Балтика» – «Спартак». Максименко – худший в составе москвичей, у Титкова с победным голом – 7.4, у Манелова с удалением – 4.7
сегодня, 08:22
Крауч о «Ливерпуле» против ПСВ: «В обороне все было ужасно, они не давали отпор. Салах виноват, но не думаю, что кто-то в команде играет хорошо сейчас»
сегодня, 08:15
«Жирона» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:56
Тренер «Балтики» Нагайцев о 4-м месте: «Голову не сорвет. Мы простые балтийские парни. Твердо стоим на земле»
сегодня, 07:46
«Рома» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:32