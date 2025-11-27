Семак про 1:0 с «Динамо»: «Удивила их игра в 6 защитников, но «Зенит» мог побеждать крупнее, один Глушенков мог делать хет-трик. Игрой я доволен, ничего страшного, пойдем другим путем»

Сергей Семак: «Зенит» мог обыгрывать «Динамо» крупнее.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что команда могла обыгрывать «Динамо» с более крупным счетом.

В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и вылетел в Путь регионов по сумме двух матчей (первая игра – 1:3), где встретится с «Балтикой».

– Первые десять минут начали скованно, потом была интересная игра. Хороший матч, можно занести в актив. Не хватило забитого мяча, чтобы перевести в серию пенальти.

Ничего страшного, пойдем другим путем. Все живы, здоровы, выиграли, но не хватило. Могли забить больше, убойные моменты были. Нужно больше забивать. Соперник был удачливее, мы могли и в первом матче выиграть. Будем готовиться к чемпионату, чтобы завершить год хорошо.

– По первому тайму было видно, что играют команды разного уровня, вы доминировали. Казалось, добавите еще и «Динамо» посыплется. Почему этого не случилось?

– Играли, старались все. В концовке матча больше думали об атаке, рисковали. Во втором тайме не хватило завершающих передач, чуть более тонкой игры в завершении. Больше ждали от вышедших на замену, что они принесут остроту, чтобы Соболев и Лусиано больше насытили штрафную площадь. Могли побеждать крупнее, но игрой я доволен.

– Вас удивила схема «Динамо», и повлиял ли уход Карпина на вашу подготовку?

– Никак не повлияло для нас, для «Динамо» это дополнительный всплеск, как правило, положительных эмоций. Обычно игроки позитивно реагируют на смену тренера.

Удивила игра в шесть защитников от «Динамо». Это не мешало нам создавать моменты. Один Глушенков мог делать хет‑трик. Главное – старание и моменты, голы придут, – сказал Семак .