Lombardia Trophy. Лью, Эверхардт, Сумийоши, Накаи, Гутманн, Куракова выступят с произвольными программами

Лью, Эверхардт, Сумийоши представят произвольные программы на Lombardia Trophy.

Фигуристки выйдут на лед 13 сентября.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины, произвольная программа

Начало – 16:20 по московскому времени.

Вторая разминка

8. Юлия Ловренчич (Словения) 

9. Йогайле Аглинските (Литва)

10. Екатерина Куракова (Польша)

Третья разминка

11. Йозефин Тальегард (Швеция)

12. Кьяра Минигини (Италия) 

13. Линнеа Цедер (Финляндия)

14. Оливия Лиско (Финляндия)

15. Рино Мацуике (Япония) 

Четвертая разминка

16. Лара Наки Гутманн (Италия) 

17. Ами Накаи (Япония) 

18. Ким Со Ен (Южная Корея)

19. Рион Сумийоши (Япония)

20. Сара Эверхардт (США)

21. Алиса Лью (США)

Положение после короткой программы

1. Алиса Лью (США) – 69,62

2. Сара Эверхардт (США) – 69,16

3. Рион Сумийоши (Япония) – 68,87

4. Ким Со Ен (Южная Корея) – 68,75

5. Ами Накаи (Япония) – 68,30

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 67,70

7. Рино Мацуике (Япония) – 63,39

8. Оливия Лиско (Финляндия) – 63,15

9. Линнеа Цедер (Финляндия) – 57,22

10. Кьяра Минигини (Италия) – 57,14

11. Йозефин Тальегард (Швеция) – 54,89

12. Екатерина Куракова (Польша) – 53,23

13. Йогайле Аглинските (Литва) – 50,20

14. Юлия Ловренчич (Словения) – 49,28

Полные результаты – на сайте ISU.

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Екатерина Куракова
Сара Эверхардт
Ким Со Ен
logoсборная Швеции
Lombardia Trophy
Лара Наки Гутманн
logoРион Сумийоши
Рино Мацуике
Кьяра Минигини
logoсборная Южной Кореи
logoсборная США
Йозефин Тальегард
женское катание
Линнеа Цедер
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoАлиса Лью
результаты
logoсборная Японии
Ами Накаи
Оливия Лиско
logoсборная Финляндии
сборная Польши
