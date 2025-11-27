  • Спортс
  Коло-Муани с дублем и 8.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» – «Тоттенхэм». У Витиньи с хет-триком – 8.0, у Хвичи – 7.8, у Дембеле – 6.1, у Шевалье – 5.4
Коло-Муани с дублем и 8.6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» – «Тоттенхэм». У Витиньи с хет-триком – 8.0, у Хвичи – 7.8, у Дембеле – 6.1, у Шевалье – 5.4

Рандаль Коло-Муани – лучший игрок матча «ПСЖ» – «Тоттенхэм» по Индексу ГОЛа.

Рандаль Коло-Муани получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «ПСЖ» – «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов (5:3). Форвард «шпор» забил два мяча, сделал асссит и заработал 8.6 балла. 

Худшая оценка у полузащитника «Тоттенхэма» Пап Матар Саррра – 5.1. 

В «ПСЖ» лучший показатель у полузащитника Витиньи, сделавшего хет-трик, и у забившего гол защитника Вильяна Пачо – 8.0, самый низкий – у защитника Люка Эрнандеса, получившего красную карточку – 5.2. 

Оценки «ПСЖ»: Люка Шевалье (5.4), Нуну Мендеш (6.5), Вильян Пачо (8.0), Маркиньос (6.6), Уоррен Заир-Эмери (6.1), Фабиан Руис (7.4), Витинья (8.0), Жоау Невеш (7.4), Хвича Кварацхелия (7.8), Брэдли Барколя (6.2), Кантен Нджанту (7.0). 

Запасные: Люка Эрнандес (5.2), Ли Кан Ин (6.7), Гонсалу Рамуш (6.1), Усман Дембеле (6.1). 

Оценки «Тоттенхэма»: Гульельмо Викарио (6.0), Джед Спенс (5.7), Микки ван де Вен (6.0), Кристиан Ромеро (5.5), Педро Порро (6.6), Арчи Грэй (5.9), Родриго Бентанкур (5.8), Лукас Бергвалль (5.8), Пап Матар Сарр (5.1), Рандаль Коло-Муани (8.6), Ришарлисон (7.1).

Запасные: Жоау Пальинья (5.6), Мохаммед Кудус (6.4).  

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13843 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoСпортс
