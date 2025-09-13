«Фиорентина» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Наполи» сыграет с «Фиорентиной» на выезде в матче 3-го тура Серии А.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21:45 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки».
В прямом эфире встречу будет транслировать «Матч ТВ».
Серия А. 3 тур
13 сентября 18:45, Артемио Франки
Не начался
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости