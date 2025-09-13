«Фиорентина» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Наполи» сыграет с «Фиорентиной» на выезде в матче 3-го тура Серии А.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит? 3990 голосов Ювентус Будет ничья Интер Поделитесь c миром своим ответом