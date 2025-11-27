Лунев про 0:1 с «Зенитом»: «Был антифутбол. Большую часть времени просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но не совсем удавалось. Важно, что «Динамо» прошло дальше»
Лунев о матче с «Зенитом»: был антифутбол от «Динамо».
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев назвал антифутболом игру команды в матче с «Зенитом».
Московская команда уступила в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, но прошла в полуфинал по сумме двух встреч (первая игра – 3:1).
– Важнее то, что проиграли, или то, что остались в Пути РПЛ?
– Важнее результат и то, что прошли дальше, хотя был антифутбол.
У нас не получались позиционные атаки, и большую часть времени мы просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но это не совсем удавалось. Креативного футбола не получилось, какой планировали, но результат добыли, – сказал Лунев.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости