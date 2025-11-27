Пивоваров о словах Степашина про Гусева: «Упаси бог предсказывать слова государственного деятеля. Ролан Александрович будет готовить «Динамо» к матчу со «Спартаком»

Павел Пивоваров высказался о будущем Ролана Гусева в «Динамо».

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева .

Ранее член совета директоров бело‑голубых Сергей Степашин пообещал утвердить Гусева в качестве главного тренера «Динамо», если команда победит в четырех матчах до зимней паузы: «Слово офицера» .

Сегодня «Динамо » уступило «Зениту » в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1), но прошло дальше, победив по сумме двух встреч со счетом 3:2.

«Как минимум Ролан Александрович будет готовить к следующему матчу со «Спартаком». Упаси меня бог предсказывать слова государственного деятеля», – сказал Пивоваров.