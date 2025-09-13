Александра Трусова: «Если меня хейтят, значит, я интересна, поэтому пишут что-то обо мне»
«Мне очень важна поддержка болельщиков и фанатов. Я их люблю, чувствую их поддержку.
Как отношусь к хейту? Сейчас очень просто. Если меня хейтят, значит, я им интересна, поэтому они пишут что-то обо мне.
В детстве меня отгородили родители, отключили мне социальные сети, я не читала комментарии, был лимит. Пока выступала, ничего не читала. Мама мне говорила не обращать внимание. Когда у меня появился полный доступ к соцсетям, я уже была взрослой, все понимала», – сказала фигуристка.
Трусова также ответила на вопрос, почему не боится показывать ребенка в соцсетях.
«Помог опыт журфака, стала проще относиться к блогу, к камере. Показывала своего ребенка, делилась чем-то. У меня нет каких-то суеверий.
Но советы мне пока давать рано. Главное, что нужно понять – быть спокойным. Если психует мама, то и ребенок беспокойный. У каждого свой опыт, каждый сам решает, что лучше для ребенка», – добавила она.