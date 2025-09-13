Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Ноттингем», «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 4-го тура.

В субботу «Арсенал » примет «Ноттингем Форест », «Вест Хэм » будет противостоять «Тоттенхэму », «Челси » проведет гостевой матч с «Брентфордом».

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» на выезде, а завершится тур дерби «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

