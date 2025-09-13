Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Ноттингем», «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 4-го тура.
В субботу «Арсенал» примет «Ноттингем Форест», «Вест Хэм» будет противостоять «Тоттенхэму», «Челси» проведет гостевой матч с «Брентфордом».
В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» на выезде, а завершится тур дерби «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».
4-й тур
13 сентября 11:30, Эмирейтс
Не начался
13 сентября 14:00, Дин Корт
13 сентября 14:00, Селхерст Парк
Не начался
13 сентября 14:00, Хилл Дикинсон
Не начался
13 сентября 14:00, Крэйвен Коттэдж
13 сентября 14:00, Сент-Джеймс Парк
Не начался
13 сентября 16:30, Стадион Лондон
13 сентября 19:00, Брентфорд Комьюнити
14 сентября 13:00, Турф Муур
14 сентября 15:30, Этихад
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости