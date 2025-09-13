  • Спортс
  • Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Ноттингем», «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 4-го тура.

В субботу «Арсенал» примет «Ноттингем Форест», «Вест Хэм» будет противостоять «Тоттенхэму», «Челси» проведет гостевой матч с «Брентфордом». 

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» на выезде, а завершится тур дерби «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 

Чемпионат Англии

4-й тур

Премьер-лига. 4 тур
13 сентября 14:00, Дин Корт
Борнмут
Не начался
Брайтон
Премьер-лига. 4 тур
13 сентября 14:00, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Не начался
Лидс
Премьер-лига. 4 тур
14 сентября 13:00, Турф Муур
Бернли
Не начался
Ливерпуль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?3146 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
