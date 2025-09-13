«Реал» стал единоличным лидером Ла Лиги после поражения «Атлетика». У команды Алонсо 12 очков после 4 туров

«Реал» стал единоличным лидером Ла Лиги.

В 4-м туре Ла Лиги команда Хаби Алонсо обыграла «Реал Сосьедад » со счетом 2:1. Мадридцы занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков из 12 возможных.

«Атлетик », который тоже выиграл три первых матча в чемпионате, сегодня уступил «Алавесу » (0:1). Таким образом, ни одна другая команда не сможет догнать «Реал» до следующего тура.