«Реал» стал единоличным лидером Ла Лиги после поражения «Атлетика». У команды Алонсо 12 очков после 4 туров
«Реал» стал единоличным лидером Ла Лиги.
В 4-м туре Ла Лиги команда Хаби Алонсо обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Мадридцы занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков из 12 возможных.
«Атлетик», который тоже выиграл три первых матча в чемпионате, сегодня уступил «Алавесу» (0:1). Таким образом, ни одна другая команда не сможет догнать «Реал» до следующего тура.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости