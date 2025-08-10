«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости

1. «Зенит» в 4-м туре Мир РПЛ потерпел поражение от «Ахмата» (0:1), на этой неделе назначившего главным тренером Станислава Черчесова . Петербуржцы одержали лишь одну победу с начала чемпионата и с 5 очками идут на 8-м месте . Такого слабого старта у них не было с 2008 года .

2. Еще ниже расположился «Спартак», проигравший «Локомотиву» (2:4). Команда Деяна Станковича набрала 4 очка и занимает 11-ю строчку – в последний раз такое начало сезона было в 2011-м . А вот железнодорожники, напротив, лидируют в таблице и идут по своему чемпионскому графику.

3. Главной звездой матча «Спартака» и «Локо» стал Алексей Батраков, сделавший первый хет-трик в карьере. 20-летний полузащитник забил 7 голов в последних 4 матчах (6 из них – в РПЛ) и возглавляет список бомбардиров Премьер-лиги. Примечательно, что в этом сезоне 171-сантиметровый футболист уже трижды забил головой.

4. ЦСКА продлил серию без поражений в чемпионате России до 18 матчей. Команда Фабио Челестини разгромила «Рубин» (5:1) благодаря дублю Кирилла Глебова. При новом тренере у армейцев 4 победы и 2 ничьих .

5. Команды Александра Овечкина и Павла Дацюка сыграли в матче звезд на Ovi Cup – 11:7. В составе победителей четыре шайбы забросил шестилетний Сергей Овечкин, а в составе проигравших трижды отличился Евгений Малкин.

6. Бегунья Мария Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России в Казани. Незадолго до финиша она упала, но затем поднялась и добежала дистанцию (10 000 метров), а вот вскоре после пересечения финишной черты ее ждал обморок. «Я живая – бессмертная, видимо», – позже прокомментировала ситуацию Ермакова.

7. Бегун Владимир Никитин в Казани побил рекорд России на дистанции 10 000 метров, который держался с 2008 года. Помимо него и Ермаковой на чемпионате страны по легкой атлетике одержали победы Полина Ткалич и Максим Федяев (400 м), Эмилия Тангара и Федор Иванов (400 м с/б), Мария Кочанова (прыжки в высоту), Валерия Москвитина (семиборье), Михаил Шмыков (прыжки с шестом), Алексей Худяков (диск), Илья Телькунов (тройной прыжок) и Борис Бездольный (копье).

8. Несколько громких трансферов: «Манчестер Юнайтед» приобрел Беньямина Шешко за 76,5 млн евро и 8,5 млн в качестве бонусов. «ПСЖ» за 40+15 млн евро купил Люку Шевалье, «Ливерпуль» за 65 млн евро с учетом бонусов отправил Дарвина Нуньеса в Саудовскую Аравию, «Барселона» вынужденно отпустила Иньиго Мартинеса. Александеру Исаку, напротив, не повезло : «Ньюкасл» не собирается с ним расставаться, несмотря на недовольство самого футболиста.

9. МЛС. Гол Миранчука на 87-й минуте принес «Атланте» ничью против «Монреаля» (1:1). У Алексея 5 голов в последних 7 матчах за клуб.

10. Чемпионат России по регби. «Слава» обыграла «ВВА-Подмосковье» (27:17).

11. Два российских спортсмена сумели доказать , что мельдоний попал в их организм с молоком коровы. Об этом на образовательном семинаре сообщила начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.

12. «Шанхай» Слуцкого проиграл в дерби «Порту» (1:2) в Суперлиге Китая. Отрыв команды российского тренера от основного конкурента теперь составляет всего одно очко.

Цитаты дня

Ширко о «Зените»: «Все завязано на легионерах, они разъедутся – и что останется в памяти, кроме трофеев? На кого мальчишкам равняться, кем гордиться?»

Владимир Путин поздравил с Днем физкультурника: «С древности на Руси проходили массовые состязательные игры. Отрадно, что эти традиции продолжаются и приумножаются»

Станкович о возможной отставке из «Спартака»: «У меня не было разговора с руководством на этот счет. Я люблю критику, но вам должно быть стыдно, что вы пишете ложь»

Джеймс Воулз: «Шумахер не был самым искусным гонщиком – это Хэмилтон. Льюис как осьминог за рулем»

Александр Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем. Но я занялся футболом»

Педри про 4 победы над «Реалом» в сезоне: «Источник гордости. «Барса» играла в футбол, получала удовольствие. Фанатам нравится дразнить болельщиков «Мадрида»!»

Александр Тихонов: «КХЛ надо переименовать в Российскую хоккейную лигу и вернуть домой наших из НХЛ. Средств хватит – можно забрать у Чубайса и у сбежавших бывших вице-премьеров»

Эрик тен Хаг: «Роналду не был проблемой. После всего произошедшего «МЮ» взял два трофея. Желаю Криштиану всего наилучшего»

Ягудин о Москве: «Не припоминаю, чтобы какой-то город Европы или мира был настолько хорош для жителя именно развитой инфраструктурой»

Салах ответил на пост УЕФА о гибели «палестинского Пеле» аль-Обейда во время атаки Израиля: «Может, расскажете, как он умер, где и почему?»