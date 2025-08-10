  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
24

«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости

1. «Зенит» в 4-м туре Мир РПЛ потерпел поражение от «Ахмата» (0:1), на этой неделе назначившего главным тренером Станислава Черчесова. Петербуржцы одержали лишь одну победу с начала чемпионата и с 5 очками идут на 8-м месте. Такого слабого старта у них не было с 2008 года.

2. Еще ниже расположился «Спартак», проигравший «Локомотиву» (2:4). Команда Деяна Станковича набрала 4 очка и занимает 11-ю строчку – в последний раз такое начало сезона было в 2011-м. А вот железнодорожники, напротив, лидируют в таблице и идут по своему чемпионскому графику.

3. Главной звездой матча «Спартака» и «Локо» стал Алексей Батраков, сделавший первый хет-трик в карьере. 20-летний полузащитник забил 7 голов в последних 4 матчах (6 из них – в РПЛ) и возглавляет список бомбардиров Премьер-лиги. Примечательно, что в этом сезоне 171-сантиметровый футболист уже трижды забил головой.

4. ЦСКА продлил серию без поражений в чемпионате России до 18 матчей. Команда Фабио Челестини разгромила «Рубин» (5:1) благодаря дублю Кирилла Глебова. При новом тренере у армейцев 4 победы и 2 ничьих.

5. Команды Александра Овечкина и Павла Дацюка сыграли в матче звезд на Ovi Cup – 11:7. В составе победителей четыре шайбы забросил шестилетний Сергей Овечкин, а в составе проигравших трижды отличился Евгений Малкин.

6. Бегунья Мария Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России в Казани. Незадолго до финиша она упала, но затем поднялась и добежала дистанцию (10 000 метров), а вот вскоре после пересечения финишной черты ее ждал обморок. «Я живая – бессмертная, видимо», – позже прокомментировала ситуацию Ермакова.

7. Бегун Владимир Никитин в Казани побил рекорд России на дистанции 10 000 метров, который держался с 2008 года. Помимо него и Ермаковой на чемпионате страны по легкой атлетике одержали победы Полина Ткалич и Максим Федяев (400 м), Эмилия Тангара и Федор Иванов (400 м с/б), Мария Кочанова (прыжки в высоту), Валерия Москвитина (семиборье), Михаил Шмыков (прыжки с шестом), Алексей Худяков (диск), Илья Телькунов (тройной прыжок) и Борис Бездольный (копье).

8. Несколько громких трансферов: «Манчестер Юнайтед» приобрел Беньямина Шешко за 76,5 млн евро и 8,5 млн в качестве бонусов. «ПСЖ» за 40+15 млн евро купил Люку Шевалье, «Ливерпуль» за 65 млн евро с учетом бонусов отправил Дарвина Нуньеса в Саудовскую Аравию, «Барселона» вынужденно отпустила Иньиго Мартинеса. Александеру Исаку, напротив, не повезло: «Ньюкасл» не собирается с ним расставаться, несмотря на недовольство самого футболиста.

9. МЛС. Гол Миранчука на 87-й минуте принес «Атланте» ничью против «Монреаля» (1:1). У Алексея 5 голов в последних 7 матчах за клуб.

10. Чемпионат России по регби. «Слава» обыграла «ВВА-Подмосковье» (27:17).

11. Два российских спортсмена сумели доказать, что мельдоний попал в их организм с молоком коровы. Об этом на образовательном семинаре сообщила начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.

12. «Шанхай» Слуцкого проиграл в дерби «Порту» (1:2) в Суперлиге Китая. Отрыв команды российского тренера от основного конкурента теперь составляет всего одно очко.

Цитаты дня

Ширко о «Зените»: «Все завязано на легионерах, они разъедутся – и что останется в памяти, кроме трофеев? На кого мальчишкам равняться, кем гордиться?»

Владимир Путин поздравил с Днем физкультурника: «С древности на Руси проходили массовые состязательные игры. Отрадно, что эти традиции продолжаются и приумножаются»

Станкович о возможной отставке из «Спартака»: «У меня не было разговора с руководством на этот счет. Я люблю критику, но вам должно быть стыдно, что вы пишете ложь»

Джеймс Воулз: «Шумахер не был самым искусным гонщиком – это Хэмилтон. Льюис как осьминог за рулем»

Александр Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем. Но я занялся футболом»

Педри про 4 победы над «Реалом» в сезоне: «Источник гордости. «Барса» играла в футбол, получала удовольствие. Фанатам нравится дразнить болельщиков «Мадрида»!»

Александр Тихонов: «КХЛ надо переименовать в Российскую хоккейную лигу и вернуть домой наших из НХЛ. Средств хватит – можно забрать у Чубайса и у сбежавших бывших вице-премьеров»

Эрик тен Хаг: «Роналду не был проблемой. После всего произошедшего «МЮ» взял два трофея. Желаю Криштиану всего наилучшего»

Ягудин о Москве: «Не припоминаю, чтобы какой-то город Европы или мира был настолько хорош для жителя именно развитой инфраструктурой»

Салах ответил на пост УЕФА о гибели «палестинского Пеле» аль-Обейда во время атаки Израиля: «Может, расскажете, как он умер, где и почему?»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27643 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия сыграет с Ираном и Боливией, тер Стегену вернули капитанство в «Барсе», матчи СКА перенесли из-за «Шанхай Дрэгонс», «Спартак» и Умяров продлили контракт и другие новости
109 августа, 06:10
Претенденты на «Золотой мяч», «Спартак» продал Мангаша, тер Стеген на время лишен капитанства, Хачанов проиграл финал, «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс» и другие новости
228 августа, 06:05
«Ахмат» назначил Черчесова, Хачанов в финале, у Станковича 5 матчей на исправление ситуации, «Зенит» отдал Ахметова в аренду, Россия сыграет с Катаром в сентябре и другие новости
287 августа, 06:10
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
1421 минуту назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
1926 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
3628 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
19сегодня, 10:01
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
48сегодня, 09:52
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
30сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
26сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон» и может получить 20% от суммы перепродажи хавбека (Иван Карпов)
38 минут назад
Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)
113 минут назад
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
19 минут назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
124 минуты назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
640 минут назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1249 минут назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
4сегодня, 09:59
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
9сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
6сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32