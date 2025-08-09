«Локомотив» победил «Спартак» – 4:2. Батраков сделал хет-трик, у Бакаева два голевых паса

«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:2) в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене»

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хет-триком в этом матче отметился полузащитник Алексей Батраков, в двух случаях ему ассистировал Зелимхан Бакаев. Также отличились Дмитрий Воробьев, Кристофер Мартинс Перейра и Эсекиэль Барко (с пенальти).

Премьер-лига. 4 тур 9 августа 15:00, РЖД Арена Локомотив Завершен 4 - 2 Спартак Матч окончен 90’ +1’ Солари Массалыга Бакаев Годяев 89’ Батраков

86’ Бакаев 82’ Воробьев Комличенко 79’ Батраков

79’ 78’ Барко

70’ Мартинс Перейра Угальде 70’ Гарсия Заболотный Руденко Рамирес 65’ 57’ Маркиньос Дмитриев Воробьев

49’ 2 тайм Перерыв Монтес 29’ 26’ Мартинс Перейра

Батраков

18’ Воробьев 13’ Локомотив Митрюшкин, Руденко, Ненахов, Сильянов, Монтес, Морозов, Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков, Воробьев Запасные: Салтыков, Мялковский, Погостнов, Годяев, Тимофеев, Лантратов, Фассон, Рамирес, Комличенко, Ньямси, Сарвели, Веселов 1 тайм Спартак: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Мартинс Перейра, Маркиньос, Солари, Барко, Гарсия Запасные: Рябчук, Пруцев, Денисов, Гузиев, Зорин, Угальде, Массалыга, Зобнин, Заболотный, Помазун, Довбня, Дмитриев

