Матч окончен
«Локомотив» победил «Спартак» – 4:2. Батраков сделал хет-трик, у Бакаева два голевых паса
«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:2) в 4-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «РЖД Арене»
Хет-триком в этом матче отметился полузащитник Алексей Батраков, в двух случаях ему ассистировал Зелимхан Бакаев. Также отличились Дмитрий Воробьев, Кристофер Мартинс Перейра и Эсекиэль Барко (с пенальти).
Премьер-лига. 4 тур
9 августа 15:00, РЖД Арена
