Эрик тен Хаг: «Роналду не был проблемой. После всего произошедшего «МЮ» взял два трофея. Желаю Криштиану всего наилучшего»

Эрик тен Хаг заявил, что Криштиану Роналду не был проблемой для него.

Сообщалось о конфликта тренера с Роналду в «МЮ». Криштиану публично критиковал тен Хага в интервью в ноябре 2022 года, после чего покинул клуб.

«Роналду никогда не был проблемой для меня. Думаю, все это прошлое. Это то, что произошло, и после этого мы выиграли два трофея в «Манчестер Юнайтед ».

Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал тренер «Байера ».