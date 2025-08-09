Эрик тен Хаг: «Роналду не был проблемой. После всего произошедшего «МЮ» взял два трофея. Желаю Криштиану всего наилучшего»
Эрик тен Хаг заявил, что Криштиану Роналду не был проблемой для него.
Сообщалось о конфликта тренера с Роналду в «МЮ». Криштиану публично критиковал тен Хага в интервью в ноябре 2022 года, после чего покинул клуб.
«Роналду никогда не был проблемой для меня. Думаю, все это прошлое. Это то, что произошло, и после этого мы выиграли два трофея в «Манчестер Юнайтед».
Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал тренер «Байера».
