«ПСЖ» купил Шевалье у «Лилля» за 40+15 млн евро. Контракт вратаря – на 5 лет
Люка Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля».
Парижский клуб объявил о подписании 23-летнего вратаря. Стороны заключили контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс 15 млн в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Лиги 1 Шевалье провел 34 матча и пропустил 36 голов.
