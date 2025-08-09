«ПСЖ» купил Шевалье у «Лилля» за 40+15 млн евро. Контракт вратаря – на 5 лет

Люка Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля».

Парижский клуб объявил о подписании 23-летнего вратаря. Стороны заключили контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс 15 млн в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Лиги 1 Шевалье провел 34 матча и пропустил 36 голов.

Фото: psg.fr