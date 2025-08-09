Салах ответил на пост УЕФА о гибели «палестинского Пеле» аль-Обейда во время атаки Израиля: «Может, расскажете, как он умер, где и почему?»

Мохамед Салах призвал УЕФА рассказать о смерти Сулеймана аль-Обейда.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал пост, посвященный гибели экс-игрока сборной Палестины Сулеймана аль-Обейда. 41-летний футболист погиб в результате атаки Израиля по сектору Газа.

«Светлая память Сулейману аль-Обейду, «палестинскому Пеле». Талант, который давал надежду бесчисленным детям даже в самые темные времена», – говорится в публикации УЕФА .

Вингер «Ливерпуля » и сборной Египта Мохамед Салах сделал репост публикации и обратился к УЕФА.

«Может, расскажете нам, как он умер, где и почему?» – написал Салах.