Салах ответил на пост УЕФА о гибели «палестинского Пеле» аль-Обейда во время атаки Израиля: «Может, расскажете, как он умер, где и почему?»
Мохамед Салах призвал УЕФА рассказать о смерти Сулеймана аль-Обейда.
Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал пост, посвященный гибели экс-игрока сборной Палестины Сулеймана аль-Обейда. 41-летний футболист погиб в результате атаки Израиля по сектору Газа.
«Светлая память Сулейману аль-Обейду, «палестинскому Пеле». Талант, который давал надежду бесчисленным детям даже в самые темные времена», – говорится в публикации УЕФА.
Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сделал репост публикации и обратился к УЕФА.
«Может, расскажете нам, как он умер, где и почему?» – написал Салах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Мохамеда Салаха в Х
