«Зенит» отстает от лидирующего в РПЛ «Локомотива» на 7 очков после 4 матчей, «Спартак» – на 8. Красно-белые примут петербуржцев в следующем туре

«Зенит» отстает от лидера Мир РПЛ на 7 очков, «Спартак» – на 8.

Сегодня команда Сергея Семака уступила «Ахмату» в 4-м туре чемпионата России со счетом 0:1. На ее счету по-прежнему 5 очков. Сине-бело-голубые, занимающие в данный момент 8-е место в турнирной таблице, отстают от лидирующего «Локомотива » на 7 баллов.

«Спартак», который сегодня потерпел поражение от железнодорожников со счетом 2:4, имеет в своем активе 4 очка после 4 игр. Красно-белые на момент написания новости идут одиннадцатыми.

В следующем туре чемпионата «Спартак » примет «Зенит ». Матч пройдет в Москве 16 августа.