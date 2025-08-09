«Зенит» отстает от лидирующего в РПЛ «Локомотива» на 7 очков после 4 матчей, «Спартак» – на 8. Красно-белые примут петербуржцев в следующем туре
«Зенит» отстает от лидера Мир РПЛ на 7 очков, «Спартак» – на 8.
Сегодня команда Сергея Семака уступила «Ахмату» в 4-м туре чемпионата России со счетом 0:1. На ее счету по-прежнему 5 очков. Сине-бело-голубые, занимающие в данный момент 8-е место в турнирной таблице, отстают от лидирующего «Локомотива» на 7 баллов.
«Спартак», который сегодня потерпел поражение от железнодорожников со счетом 2:4, имеет в своем активе 4 очка после 4 игр. Красно-белые на момент написания новости идут одиннадцатыми.
В следующем туре чемпионата «Спартак» примет «Зенит». Матч пройдет в Москве 16 августа.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27623 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
