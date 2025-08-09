У «Спартака» худший старт в РПЛ с 2011-го – 4 очка в 4 матчах. Тогда при Карпине шли в зоне вылета
«Спартак» выдал худший старт сезона Мир РПЛ с 2011 года.
Команда Деяна Станковича сегодня уступила на выезде «Локомотиву» со счетом 2:4.
На данный момент красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка в 4 матчах.
Это худший старт «Спартака» в чемпионате с сезона-2011/12, когда тоже было 4 очка в 4 встречах. Команда Валерия Карпина тогда шла в зоне вылета на этой стадии.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27608 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
