У «Спартака» худший старт в РПЛ с 2011-го – 4 очка в 4 матчах. Тогда при Карпине шли в зоне вылета

«Спартак» выдал худший старт сезона Мир РПЛ с 2011 года.

Команда Деяна Станковича сегодня уступила на выезде «Локомотиву » со счетом 2:4.

На данный момент красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка в 4 матчах.

Это худший старт «Спартака » в чемпионате с сезона-2011/12, когда тоже было 4 очка в 4 встречах. Команда Валерия Карпина тогда шла в зоне вылета на этой стадии.