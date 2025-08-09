У «Зенита» худший старт с 2008 года – 5 очков после 4 туров чемпионата

«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года.

В 4-м туре Мир РПЛ команда под руководством Сергея Семака уступила «Ахмату » со счетом 0:1.

В 4 первых матчах чемпионата сине-бело-голубые набрали 5 очков – это худший старт для петербургского клуба с сезона-2008. Тогда команда, которой руководил Дик Адвокат , набрала такое же количество баллов за 4 тура.

16 августа «Зенит » сыграет со «Спартаком» на выезде в рамках 5-го тура Премьер-лиги.