У «Зенита» худший старт с 2008 года – 5 очков после 4 туров чемпионата
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года.
В 4-м туре Мир РПЛ команда под руководством Сергея Семака уступила «Ахмату» со счетом 0:1.
В 4 первых матчах чемпионата сине-бело-голубые набрали 5 очков – это худший старт для петербургского клуба с сезона-2008. Тогда команда, которой руководил Дик Адвокат, набрала такое же количество баллов за 4 тура.
16 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в рамках 5-го тура Премьер-лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
