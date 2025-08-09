Бегунья Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России. Ее увезли в больницу

Бегунья Мария Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России.

На соревнованиях в Казани Ермакова заняла первое место на 10 000 метров. Незадолго до финиша она упала, но затем поднялась и добежала дистанцию.

Как сообщает «Р-Спорт», после этого легкоатлетка потеряла сознание. Ее увезли в кресле врачи скорой помощи.

«С Ермаковой сейчас решаем, ее увезли в больницу», – сказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

Ранее бегуну Федору Иванову, побившему рекорд России на 400-метровке с барьерами, также стало плохо после финиша на чемпионате России.