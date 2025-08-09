У «Спартака» 2 поражения, ничья и победа в первых 4 турах РПЛ. Дальше – игра с «Зенитом»
«Спартак» выиграл лишь 1 из 4 первых матчей сезона Мир РПЛ.
Сегодня команда Деяна Станковича уступила «Локомотиву» со счетом 2:4 в 4-м туре чемпионата России.
Ранее красно-белые одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0), проиграли «Балтике» (0:3) и разделили очки с «Акроном» (1:1).
В данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 балла. 16 августа он примет «Зенит».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27604 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
