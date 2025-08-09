ЦСКА разнес «Рубин» – 5:1! Глебов сделал дубль, у Кругового 1+1, Дивеев, Даку, Мусаев тоже забили

ЦСКА дома разгромил «Рубин» (5:1) в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 7-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кирилл Глебов с паса Данила Кругового. На 29-й минуте защитник забил сам. На 33-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев головой замкнул подачу с углового.

На 40-й форвард Мирлинд Даку отыграл один мяч. На 44-й Глебов сделал дубль. На 56-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил пятый гол москвичей.

Премьер-лига. 4 тур 9 августа 12:45, ВЭБ Арена ЦСКА Завершен 5 - 1 Рубин Матч окончен 86’ Даку Мукба 82’ Вуячич Мойзес Абдулкадыров 81’ 74’ Ходжа Зотов 74’ Шабанхаджай Чумич Глебов Бандикян 73’ Круговой Койта 64’ Алвес Верде 63’ Мусаев

56’ 46’ Кабутов Йочич Алеррандро Мусаев 46’ 46’ Юкич Рожков 2 тайм Перерыв Глебов

44’ 40’ Даку

Дивеев

33’ Круговой

29’ Кисляк 17’ Глебов

7’ ЦСКА Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Круговой, Алеррандро Запасные: Баровский, Абдулкадыров, Верде, Сериков, Койта, Рядно, Бандикян, Пономарчук, Тороп, Мусаев 1 тайм Рубин: Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Юкич, Безруков, Ходжа, Иву, Кабутов, Даку, Шабанхаджай Запасные: Нижегородов, Зотов, Апшацев, Чумич, Мукба, Иванов, Ежов, Йочич, Нигматуллин, Рожков, Васильев, Ломовицкий

