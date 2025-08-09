Матч окончен
ЦСКА разнес «Рубин» – 5:1! Глебов сделал дубль, у Кругового 1+1, Дивеев, Даку, Мусаев тоже забили
ЦСКА дома разгромил «Рубин» (5:1) в 4-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «ВЭБ Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 7-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Кирилл Глебов с паса Данила Кругового. На 29-й минуте защитник забил сам. На 33-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев головой замкнул подачу с углового.
На 40-й форвард Мирлинд Даку отыграл один мяч. На 44-й Глебов сделал дубль. На 56-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил пятый гол москвичей.
Премьер-лига. 4 тур
9 августа 12:45, ВЭБ Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
