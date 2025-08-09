Россия сыграет с Ираном и Боливией, тер Стегену вернули капитанство в «Барсе», матчи СКА перенесли из-за «Шанхай Дрэгонс», «Спартак» и Умяров продлили контракт и другие новости

1. Россия 10 октября в Волгограде сыграет с Ираном, идущим на 20-м месте в рейтинге ФИФА – выше РФ. А 14-го команду Валерия Карпина ждет встреча с Боливией на стадионе «Динамо».

2. Марк-Андре тер Стеген недолго пробыл без повязки: 7 августа «Барселона» лишила его статуса капитана, а уже на следующий день голкипер выступил с развернутым объяснением своей позиции, согласился подписать заключение о травме для Ла Лиги и был восстановлен в правах.

3. КХЛ перенесла 10 игр СКА из-за переезда «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербург. МВД не разрешает проводить два больших матча одновременно: «Трудно было бы найти столько служителей порядка, чтобы одновременно обеспечить охрану «СКА-Арены» и Ледового дворца, где общая посещаемость могла бы составить 35 тысяч человек».

4. «Спартак» и Наиль Умяров продлили контракт до 2029 года, зарплата хавбека вырастет до 2 млн евро. Также красно-белые дают «Фенербахче» 5 млн евро за Александра Джику и продолжают переговоры с «Локомотивом» по Илье Самошникову – железнодорожникам было мало 300 млн рублей.

5. Агент Вадим Оганян сообщил , что «Саутгемптон» направит в «Краснодар» предложение по Эдуарду Сперцяну уже в ближайшее время. Заинтересованность английского клуба в полузащитнике «быков» настолько сильна, что «не может не подкупать».

6. «Реал» продлил контракт с Гонсало Гарсией Торресом до 2030 года, но 9-й номер ему не дал – его получил Эндрик, который, по сообщениям прессы, был недоволен тем, что девятка должна была достаться испанцу. Также мадридцы продемонстрировали синий комплект формы с надписью «90 минут на «Бернабеу» – это очень долго».

7. Йоханнес Бо забил гол в дебютном матче за футбольный «Вингер». По ходу игры шестого дивизиона Норвегии экс-биатлонист вышел на замену и отметился голом на 70-й минуте.

8. Илья Забарный переходит в «ПСЖ» из «Борнмута» за 67 млн евро. Контракт с 22-летним защитником будет рассчитан на 5 лет.

9. Александр Овечкин в 9-й раз стал обладателем «Харламов трофи» – приза, который вручается газетой «Советский спорт» лучшему российскому хоккеисту сезона. Нападающий «Вашингтона» набрал 314 баллов, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал вторым с 184 очками, форвард «Тампы» Никита Кучеров с 65 баллами замкнул тройку.

10. Администрация Джозефа Байдена допускала исключение россиян из НХЛ с целью надавить на президента РФ Владимира Путина в рамках работы над обменом заключенными. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США.

11. Флорентино Перес хочет подписать Родри в «Реал» и готов сам вести переговоры с «Манчестер Сити» и футболистом, если понадобится. Также мадридцы интересуются хавбеком «ПСЖ» Витиньей.

12. Алехандро Гарначо согласовал с «Челси» условия личного контракта – другие команды даже не рассматривал. Переговоры «синих» с «Манчестер Юнайтед» о трансферной стоимости вингера начнутся в ближайшее время.

13. Стартовал 4-й тур Мир РПЛ . «Акрон» в гостях сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1), 36-летний Артем Дзюба отметился результативным действием в третьем матче подряд.

Цитаты дня

«В «Спартак» юного Модрича привозили, стоил 300 тысяч евро. В клубе завернули: «Маленький. Не подходит» . Журналист Алешин про Луку

«Сейчас мы с Алиной собираем юридическую схему, как это будет работать» . Министр спорта Татарстана о школе Загитовой в Казани

Агент Денисова: «В Бразилии два клуба искали защитника, способного сзади все забетонировать. Даниил не откажется, думаю. Мы обсуждали варианты в Европе, но из-за политики все сложно»

Евгений Плющенко: «Счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране. Продолжаю дело своей жизни!»

Роналду про Феликса в «Аль-Насре»: «Это лучше, чем играть в Португалии. Посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии – мудрое решение»

Бубнов об ужесточении лимита: «Что Дегтярев прицепился к легионерам? Других проблем нет? Нынешний действует давно и всех устраивает»

Бегун Чернухин: «Стартую на ЧР в британской экипировке, чтобы у каждого отечественного спринтера была возможность опередить англосакса»

Георгий Черданцев: «Система оплаты в футболе – неправильная. Зарабатывать нужно за результат. Выиграл – получил. Не выиграл – не получил»

Нэтан Чен не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Я достаточно добился в фигурном катании, чтобы быть вполне довольным своей карьерой»

Роналду о «Золотом мяче»: «Это фикция»