  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Россия сыграет с Ираном и Боливией, тер Стегену вернули капитанство в «Барсе», матчи СКА перенесли из-за «Шанхай Дрэгонс», «Спартак» и Умяров продлили контракт и другие новости
10

Россия сыграет с Ираном и Боливией, тер Стегену вернули капитанство в «Барсе», матчи СКА перенесли из-за «Шанхай Дрэгонс», «Спартак» и Умяров продлили контракт и другие новости

1. Россия 10 октября в Волгограде сыграет с Ираном, идущим на 20-м месте в рейтинге ФИФА – выше РФ. А 14-го команду Валерия Карпина ждет встреча с Боливией на стадионе «Динамо».

2. Марк-Андре тер Стеген недолго пробыл без повязки: 7 августа «Барселона» лишила его статуса капитана, а уже на следующий день голкипер выступил с развернутым объяснением своей позиции, согласился подписать заключение о травме для Ла Лиги и был восстановлен в правах.

3. КХЛ перенесла 10 игр СКА из-за переезда «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербург. МВД не разрешает проводить два больших матча одновременно: «Трудно было бы найти столько служителей порядка, чтобы одновременно обеспечить охрану «СКА-Арены» и Ледового дворца, где общая посещаемость могла бы составить 35 тысяч человек».

4. «Спартак» и Наиль Умяров продлили контракт до 2029 года, зарплата хавбека вырастет до 2 млн евро. Также красно-белые дают «Фенербахче» 5 млн евро за Александра Джику и продолжают переговоры с «Локомотивом» по Илье Самошникову – железнодорожникам было мало 300 млн рублей.

5. Агент Вадим Оганян сообщил, что «Саутгемптон» направит в «Краснодар» предложение по Эдуарду Сперцяну уже в ближайшее время. Заинтересованность английского клуба в полузащитнике «быков» настолько сильна, что «не может не подкупать».

6. «Реал» продлил контракт с Гонсало Гарсией Торресом до 2030 года, но 9-й номер ему не дал – его получил Эндрик, который, по сообщениям прессы, был недоволен тем, что девятка должна была достаться испанцу. Также мадридцы продемонстрировали синий комплект формы с надписью «90 минут на «Бернабеу» – это очень долго».

7. Йоханнес Бо забил гол в дебютном матче за футбольный «Вингер». По ходу игры шестого дивизиона Норвегии экс-биатлонист вышел на замену и отметился голом на 70-й минуте.

8. Илья Забарный переходит в «ПСЖ» из «Борнмута» за 67 млн евро. Контракт с 22-летним защитником будет рассчитан на 5 лет.

9. Александр Овечкин в 9-й раз стал обладателем «Харламов трофи» – приза, который вручается газетой «Советский спорт» лучшему российскому хоккеисту сезона. Нападающий «Вашингтона» набрал 314 баллов, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал вторым с 184 очками, форвард «Тампы» Никита Кучеров с 65 баллами замкнул тройку.

10. Администрация Джозефа Байдена допускала исключение россиян из НХЛ с целью надавить на президента РФ Владимира Путина в рамках работы над обменом заключенными. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США.

11. Флорентино Перес хочет подписать Родри в «Реал» и готов сам вести переговоры с «Манчестер Сити» и футболистом, если понадобится. Также мадридцы интересуются хавбеком «ПСЖ» Витиньей.

12. Алехандро Гарначо согласовал с «Челси» условия личного контракта – другие команды даже не рассматривал. Переговоры «синих» с «Манчестер Юнайтед» о трансферной стоимости вингера начнутся в ближайшее время.

13. Стартовал 4-й тур Мир РПЛ. «Акрон» в гостях сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1), 36-летний Артем Дзюба отметился результативным действием в третьем матче подряд.

Цитаты дня

«В «Спартак» юного Модрича привозили, стоил 300 тысяч евро. В клубе завернули: «Маленький. Не подходит». Журналист Алешин про Луку

«Сейчас мы с Алиной собираем юридическую схему, как это будет работать». Министр спорта Татарстана о школе Загитовой в Казани

Агент Денисова: «В Бразилии два клуба искали защитника, способного сзади все забетонировать. Даниил не откажется, думаю. Мы обсуждали варианты в Европе, но из-за политики все сложно»

Евгений Плющенко: «Счастлив, что продолжаю развивать детский и юношеский спорт в нашей стране. Продолжаю дело своей жизни!»

Роналду про Феликса в «Аль-Насре»: «Это лучше, чем играть в Португалии. Посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии – мудрое решение»

Бубнов об ужесточении лимита: «Что Дегтярев прицепился к легионерам? Других проблем нет? Нынешний действует давно и всех устраивает»

Бегун Чернухин: «Стартую на ЧР в британской экипировке, чтобы у каждого отечественного спринтера была возможность опередить англосакса»

Георгий Черданцев: «Система оплаты в футболе – неправильная. Зарабатывать нужно за результат. Выиграл – получил. Не выиграл – не получил»

Нэтан Чен не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Я достаточно добился в фигурном катании, чтобы быть вполне довольным своей карьерой»

Роналду о «Золотом мяче»: «Это фикция»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?24180 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Претенденты на «Золотой мяч», «Спартак» продал Мангаша, тер Стеген на время лишен капитанства, Хачанов проиграл финал, «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс» и другие новости
228 августа, 06:05
«Ахмат» назначил Черчесова, Хачанов в финале, у Станковича 5 матчей на исправление ситуации, «Зенит» отдал Ахметова в аренду, Россия сыграет с Катаром в сентябре и другие новости
287 августа, 06:10
Погиб Александр Гришин, Черчесов в «Ахмате», Дегтярев подтвердил ужесточение лимита, раскол между «Барсой» и тер Стегеном, блогеры шумят в Кубке России и другие новости
246 августа, 06:10
Главные новости
Ла Лига ведет переговоры о проведении в Майами матча «Барселоны» и «Вильярреала» в декабре (The Athletic)
6сегодня, 22:06
Концерт Дженнифер Лопес уничтожил газон на стадионе в Узбекистане, где играют сборная и «Бунедкор». Ранее после выступления певицы пришло в негодность поле в Армении
34сегодня, 22:05Фото
Жоан Лапорта: «Тер Стеген – наш капитан, все улажено. Мы надеемся заявить Гарсию, если медицинская комиссия Ла Лиги даст добро, время есть»
8сегодня, 22:01
Корнюхин о 8-м месте «Зенита»: «К Семаку ноль претензий, он заложник ситуации, когда сборище миллионеров ничего не хотят делать. Игроки заработали немалые деньги, их все устраивает»
28сегодня, 21:44
Генич допустил, что матч с «Зенитом» станет последним для Станковича в «Спартаке»: «Сомневаюсь, что с ним команда станет чемпионом или поборется за тройку»
14сегодня, 21:21
Жену Пруцева чуть не обокрали в Париже: «Жалкая тетка засунула грязную руку в мою сумочку. Я стала кричать – эта 💩 сделала вид, что башню фоткает. Жаль, что в Европе это нормальная история»
66сегодня, 21:17Фото
Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Комо» – 5:0, Ямаль и Фермин сделали дубли
265сегодня, 21:02
Певица Никки Николь в футболке с фамилией Ямаля пришла на матч «Барсы» и «Комо». Сообщалось о романе Ламина с 24-летней аргентинкой
39сегодня, 21:01Фото
Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Милан», «Ювентус» победил «Боруссию», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии»
93сегодня, 20:53
Даку интересен «Фиорентине». «Рубин» продаст форварда лишь за 20 млн евро (Telegrafi)
14сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» делала запрос по Санчо. Вингер «МЮ» ранее отказал «Бешикташу» (Альфредо Педулла)
сегодня, 21:35
Форвард барнаульского «Динамо» Могель травмировался, делая сальто назад после гола в ворота «Оренбурга-2» в матче Второй лиги
4сегодня, 21:34Видео
Из-за объявленной беспилотной опасности в Ставрополе матч местного «Динамо» и «Победы» из Хасавюрта начался на час позже. Игра прошла без зрителей
7сегодня, 21:07
Нападающий «СКА Хабаровск» Алиев забил «Чайке» с лету под перекладину. Команда не проигрывает в 4 турах Первой лиги
сегодня, 20:53Видео
«Милан» покупает де Винтера у «Дженоа» за 20 млн евро, контракт защитника с зарплатой 2 млн евро в год – до 2030-го. «Ювентус» получит 5 млн от трансфера
3сегодня, 20:51
Первак о Дзюбе: «Можно вернуть его в «Спартак», дать закончить карьеру дома. Лучший бомбардир за всю историю принес бы пользу, для Станковича изменил движение в команде»
10сегодня, 20:48
Рэшфорд не забил в пустые ворота «Комо» в игре за Кубок Гампера. Вингер «Барсы» также сделал ассист на Рафинью и был заменен в перерыве
6сегодня, 20:33Видео
Тренер «Пари НН» Шпилевский о 0:1 с «Ростовом»: «Бессмысленно обсуждать – была ли красная, пенальти. Не хочу портить энергию или здоровье, если начну говорить, меня не остановить»
10сегодня, 20:24
Дюпра верит, что Погба сыграет на ЧМ-2026: «Дешам вызовет его, потому что Поль всех удивит»
сегодня, 20:16
Де Хеа про уход из «МЮ»: «12 лет там – один из лучших периодов моей жизни. Покидая клуб, осознаешь, насколько он велик»
7сегодня, 20:14