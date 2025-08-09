Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого проиграл в дерби «Порту» – 1:2. Спортс’’ показал матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» уступил «Шанхай Порт» (1:2) в дерби в 20-м туре Суперлиги Китая.

Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 27-й минуте Габриэлзиньо вывел гостей вперед, на 46-й Леонардо удвоил преимущество команды. На 54-й Чхан Шиничхи сократил отставание хозяев.

«Шанхай » Слуцкого проиграл в чемпионате впервые с 14 июня и теперь лидирует с отрывом лишь в одно очко. «Порт » идет вторым в таблице.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1, 22 июня «Шэньхуа» победил в матче 1/8 финала Кубка Китая (3:2).

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 августа встретится в гостях с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая