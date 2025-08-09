  • Спортс
  • Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого проиграл в дерби «Порту» – 1:2. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого проиграл в дерби «Порту» – 1:2. Спортс’’ показал матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» уступил «Шанхай Порт» (1:2) в дерби в 20-м туре Суперлиги Китая.

Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 27-й минуте Габриэлзиньо вывел гостей вперед, на 46-й Леонардо удвоил преимущество команды. На 54-й Чхан Шиничхи сократил отставание хозяев.

«Шанхай» Слуцкого проиграл в чемпионате впервые с 14 июня и теперь лидирует с отрывом лишь в одно очко. «Порт» идет вторым в таблице.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1, 22 июня «Шэньхуа» победил в матче 1/8 финала Кубка Китая (3:2).

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 августа встретится в гостях с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Суперлига. 20 тур
9 августа 11:35, Shanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа
Завершен
1 - 2
Шанхай Порт
Матч окончен
90’
+13’
Браунинг
90’
+12’
Жусса
90’
+1’
Янь Цзюньлин
88’
Ли Шэнлун
87’
Фу Хуань
Жоау Карлуш
85’
80’
Мелендо   Сюй Синь
80’
Ван Шэньчао   Фу Хуань
74’
Ли Шуай   Джоджо
Гао Тяньи   Жоау Карлуш
69’
Амаду   Ян Хаоюй
69’
Асуэ   Юй Ханьчао
69’
61’
Лю Жофань   Вэй Чжэнь
61’
Матеус Витал   Ян Шиюань
  Чхан Шиничхи
55’
Цзян Шэнлун
52’
Гао Тяньи
49’
46’
  Леонардо
2тайм
Перерыв
Амаду
41’
27’
  Габриэлзиньо
9’
Юсуп
Шанхай Шэньхуа
Сюэ Цинхао, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Чхан Шиничхи, Манафа, Амаду, У Си, Гао Тяньи, Йеннарис, Андре Луис, Асуэ
Запасные: Ай Ди, Юй Ханьчао, Ван Хайцзянь, Хань Цзявэнь, Лю Чэнюй, Ван Шилун, Ян Цзэсян, Сюй Хаоян, Ян Хаоюй, Бао Ясюн, Цзинь Шунькай, Жоау Карлуш
1тайм
Шанхай Порт:
Янь Цзюньлин, Ли Шуай, Юсуп, Браунинг, Ван Шэньчао, Жусса, Матеус Витал, Мелендо, Габриэлзиньо, Лю Жофань, Леонардо
Запасные: Синьсян, Ли Ан, Вэй Чжэнь, Сюй Синь, Ян Шиюань, Ли Шэнлун, Фу Хуань, Джоджо, Чэнь Вэй, Чжан Линьпэн, Куай, Люй Вэньцзюнь
