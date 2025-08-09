Матч окончен
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого проиграл в дерби «Порту» – 1:2. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
«Шанхай Шэньхуа» уступил «Шанхай Порт» (1:2) в дерби в 20-м туре Суперлиги Китая.
Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
На 27-й минуте Габриэлзиньо вывел гостей вперед, на 46-й Леонардо удвоил преимущество команды. На 54-й Чхан Шиничхи сократил отставание хозяев.
«Шанхай» Слуцкого проиграл в чемпионате впервые с 14 июня и теперь лидирует с отрывом лишь в одно очко. «Порт» идет вторым в таблице.
В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1, 22 июня «Шэньхуа» победил в матче 1/8 финала Кубка Китая (3:2).
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 августа встретится в гостях с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.
Суперлига. 20 тур
9 августа 11:35, Shanghai Stadium
Завершен
1 - 2
