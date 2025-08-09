Александр Тихонов: «КХЛ надо переименовать в Российскую хоккейную лигу и вернуть домой наших из НХЛ. Средств хватит – можно забрать у Чубайса и у сбежавших бывших вице-премьеров»

Александр Тихонов заявил, что КХЛ должна вернуть домой россиян из НХЛ.

«Считаю, что КХЛ надо переименовать в РХЛ – Российскую хоккейную лигу. Я об этом говорил со дня развала СССР. И вернуть наших из НХЛ домой.

Мы в состоянии им платить серьезные деньги, у Чубайса можно забрать, в конце концов, и у сбежавших бывших вице-премьеров. Хватит на всех средств.

Надо создавать все свое. В биатлоне же при мне было оружие из Ижевска, которому не было равных в мире, климовский патрон. Все было отечественное, и при этом было завоевано самое большое количество медалей.

Надо вернуть все российское, все зарубежные бренды удалить», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов .

