41

Два российских спортсмена сумели доказать, что мельдоний попал в их организм с молоком коровы

2 российских атлета смогли доказать, что мельдоний попал в их организм с молоком.

Об этом на образовательном семинаре сообщила начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.

«У нас были подтвержденные случаи, когда спортсмены сдавали положительные допинг-пробы на такую субстанцию, как милдронат.

Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний.

Это немногочисленные случаи в нашей практике, два случая были доказаны. Но это все-таки редкие ситуации.

Представьте сами, спортсмен должен сдать допинг-пробу, а перед этим употребить большое количество не пастеризованного молока, не меньше литра в день. Далее, это молоко должно быть получено от коровы, которой кололи этот препарат, при том что, как правило, болеющих коров, получающих лекарства, не доят. Должна произойти целая цепочка событий.

При этом была выявлена очень низкая концентрация мельдония в пробах», – рассказала Герман.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoдопинг
Валерия Герман
ТАСС
logoРУСАДА
